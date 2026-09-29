Por Manuel Gomez

En la actualidad, la Selección Peruana atraviesa una etapa de renovación, marcada por resultados adversos y la necesidad de encontrar nuevos jugadores para fortalecer el plantel. En tanto, el técnico Mano Menezes ha señalado la importancia de ampliar el universo de futbolistas observados y combinar experiencia con juventud en esta nueva etapa de la Bicolor, que se prepara para las difíciles eliminatorias sudamericanas. En ese contexto, una voz autorizada del fútbol peruano, Ricardo Gareca, analizó la situación de los futbolistas nacionales que en los últimos años regresaron a la Liga 1 para seguir mostrando su juego, así como cuestionó la falta de apoyo. Sin embargo, no estuvo exento de cuestionar la escasez de jugadores en el extranjero y la falta de infraestructura, aspectos que considera necesarios para impulsar un recambio generacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.