En la actualidad, la Selección Peruana atraviesa una etapa de renovación, marcada por resultados adversos y la necesidad de encontrar nuevos jugadores para fortalecer el plantel. En tanto, el técnico Mano Menezes ha señalado la importancia de ampliar el universo de futbolistas observados y combinar experiencia con juventud en esta nueva etapa de la Bicolor, que se prepara para las difíciles eliminatorias sudamericanas. En ese contexto, una voz autorizada del fútbol peruano, Ricardo Gareca, analizó la situación de los futbolistas nacionales que en los últimos años regresaron a la Liga 1 para seguir mostrando su juego, así como cuestionó la falta de apoyo. Sin embargo, no estuvo exento de cuestionar la escasez de jugadores en el extranjero y la falta de infraestructura, aspectos que considera necesarios para impulsar un recambio generacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO RICARDO GARECA SOBRE UN POSIBLE RECAMBIO GENERACIONAL EN LA SELECCIÓN PERUANA?

En una entrevista para “La jugada good”, Ricardo Gareca cuestionó la falta de partidos internacionales de los futbolistas peruanos en medio de una posible necesidad de un recambio generacional, al considerar que esta situación limita sus oportunidades de adquirir mayor experiencia. De hecho, fue enfático al señalar que los seleccionados adquieren mayor seguridad al competir frente a jugadores que han participado en Mundiales o Copas América. Asimismo, ante la propuesta de impulsar un recambio en el equipo, el ‘Tigre’ cuestionó que se deje de lado a jóvenes futbolistas con mayor experiencia para dar paso a otros, una situación que calificó de “inentendible”.

Además, Gareca comparó la situación de Perú con la de selecciones como Argentina y Brasil, que cuentan con numerosos futbolistas en las principales ligas del mundo y, por ello, tienen mayores opciones al momento de renovar sus planteles. En contraste, señaló que no se cuenta con el mismo abanico de posibilidades debido a las deficiencias en la formación de jugadores y a la falta de una infraestructura adecuada para desarrollar nuevos talentos. “La única manera de que el jugador peruano se hace es compitiendo. Cuanto más partidos internacionales tiene el jugador más seguridad hay. Cada vez que se pide una renovación es comenzar de nuevo”, dijo.

¿QUÉ DIJO RICARDO GARECA SOBRE LA FALTA DE REFERENTES EN LA SELECCIÓN PERUANA?

En medio de la reestructuración que atraviesa la selección peruana con el objetivo de alcanzar uno de los cupos para el próximo Mundial con un equipo base y competitivo, Ricardo Gareca no dudó en pronunciarse sobre el presente del combinado nacional. Así, en una entrevista para Sin Rodeos, el técnico argentino expresó su preocupación por la falta de ‘cracks’ en la selección, haciendo énfasis en la ausencia de una política deportiva sólida en el país y en el interés de las autoridades locales por fomentar el deporte entre los más jóvenes. De esta manera, el ‘Flaco’ pidió más apoyo al deporte y la formación de talentos para asegurar el futuro de la blanquirroja, ante la falta de figuras como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

“Esta reflexión se tendría que hacer a nivel político, dirigencial, a todo nivel. Esto tendrá que ver con una política deportiva, con un interés general de los dirigentes, del empresariado, de los políticos y todos los que están involucrados en esto, porque sin lugar a dudas se tienen que involucrar. Si agarras cualquier potencia a nivel mundial, te vas a dar cuenta que el direccionamiento es la educación y el deporte como tema preponderante. Porque el ciudadano se hace más competitivo, los chicos se crían en un clima de competitividad y de alejamiento de las tentaciones, de las drogas”, sostuvo Gareca.