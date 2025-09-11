La selección peruana cerró su participación en unas Eliminatorias que resultaron una amarga travesía para su hinchada. En su último compromiso, la Bicolor fue derrotada 1-0 por Paraguay, firmando así su despedida del torneo y quedando en el penúltimo lugar de la clasificación. Este final provocó la amargura de Pedro García, quien reveló cuál fue el motivo principal por el que no se cumplió el objetivo.

¡No se guardó nada! Pedro García explota y cuenta por qué Perú fracasó rumbo al Mundial 2026: “Démonos cuenta”

“Los cambios de técnicos que tuvo Perú a lo largo de las Eliminatorias -la salida de Reynoso y Fossati- fueron cambios populistas. La tribuna pide, vamos a darle a la tribuna, totalmente populista. Lo que sustentaba en Paraguay era: tenemos equipo, cambiemos de técnico y esas individualidades iban a aparecer, aparecieron. En Perú, el cambio no tuvo ese sustento porque fue populista. Tú podías decir que con Reynoso y Fossati teníamos equipo; yo lo dudo mucho. Podíamos jugar mejor, pero no teníamos hombre gol. Démonos cuenta de que la lectura no es del técnico”, empezó diciendo el ‘Internacional’ en Vamos al VAR.

Asimismo, el comunicador añadió: “La peor Eliminatoria de la historia por diferencia; la que menos puntos hicimos, la que menos goles marcamos, la que por única vez no hicimos goles de visita, la que quedamos eliminados antes de que termine todo y la única en la historia donde tuvimos tres entrenadores, todo mal”.

“En Sudáfrica hicimos 13 puntos; Japón y Corea, terminamos horrible. Terminabas cualquier Eliminatoria, incluso la de Sergio Markarián, donde hemos quedado lejísimos; decías: terminaba la del 2002; decías está Claudio Pizarro y Andrés Mendoza. Terminaba la de Alemania 2006, eliminados, pero decías está Pizarro, Mendoza, Jefferson Farfán y está Paolo Guerrero para la próxima. Y terminaba la de Sudáfrica 2010, penúltimos, pero para la próxima están Pizarro, Guerrero, Farfán; ya no Mendoza. Terminaba la Brasil 2014 y también decías que para la próxima tenemos a Pizarro, Guerrero y Farfán. Era un tema de saber; teníamos dentro de la derrota alternativas de recomposición del equipo para la próxima.Hoy terminamos esta y ya no puedes decir que nos quedan A, B y C para la próxima; hablo de delanteros”, agregó Eloy.

Pedro García es conocido por sus opiniones polémicas sobre el fútbol peruano. (Foto: DIFUSIÓN- VAMOS AL VAR CAPTURA composición GEC)

Por último, pese a caer 1-0 ante Paraguay, Pedro destacó a un futbolista de la Bicolor. “Si algo me gustó fue Grimaldo, desequilibrante, en soledad también; no tenía con quién asociarse. Cuando Grimaldo desbordaba, el jugador más cercano estaba a 30 metros, creo. Luego fue atrevido, fue veloz; me gustó lo de Grimaldo. Es un jugador que habíamos perdido de vista y ahora se va a sumar a la consideración”.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias

Argentina: 38 puntos (+21) Clasificado Ecuador: 29 puntos (+9) Clasificado Colombia: 28 puntos (+10) Clasificado Uruguay: 28 puntos (+10) Clasificado Brasil: 28 puntos (+7) Clasificado Paraguay: 28 puntos (+4) Clasificado Bolivia: 20 puntos (-18) Venezuela: 18 puntos (-10) Perú: 12 puntos (-15) Eliminado Chile: 11 puntos (-18) Eliminado

Resultados de la jornada 18 de las Eliminatorias