Universitario celebró a lo grande sus 101 años de historia. Este 7 de agosto, millones de hinchas en distintas partes de Perú festejaron de diferentes maneras un nuevo aniversario. En este contexto, el club crema lanzó el tráiler de un nuevo documental llamado “Una vez más”. En dicho producto audiovisual aparece Fabián Bustos, extécnico de la ‘U’, quien emite un polémico comentario dirigido directamente a Alianza Lima, su clásico rival.

“Ustedes vienen de ganar en Matute, vienen de ganar en el Nacional, ahora le vamos a ganar acá en el Monumental”, empieza diciendo Bustos en una parte del tráiler de este nuevo documental. Se trata de una frase provocativa que no pasó desapercibida entre cremas y blanquiazules.

“Dirán lo que dirán, pero el más campeón de Perú, el más grande de Perú, el que te dio vuelta olímpica en tu casa. Todas esas cosas no las puedes cambiar”, agregó el exestratega de Olimpia de Paraguay.

Debido a esta publicación, miles de hinchas de Universitario dejaron su opinión. “El profe Bustos siempre tendrá un lugar en la historia del más grande”, “No te vamos a olvidar Bustos”, “Una chiquita para el clásico rival”, “Directo para Matute es mensaje”, fueron algunos de los comentarios.

Resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2025

Domingo 3 de agosto

- Sport Huancayo 3-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Lunes 4 de agosto

- UTC 1-2 Cusco FC (Finalizado)

- Sport Boys 1-0 ADT (Finalizado)

- Cienciano 3-0 Los Chankas (Finalizado)

Martes 5 de agosto

- Alianza Universidad 0-2 Universitario de Deportes (Finalizado)

- Melgar 1-1 Juan Pablo II (Finalizado)

- Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal (Finalizado)

Miércoles 6 de agosto

- Atlético Grau 1-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

- Deportivo Binacional 2-0 Alianza Atlético (Finalizado)

Descansa: Comerciantes Unidos

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos vs Cienciano (15:00 horas, L1 MAX, Estadio Juan Maldonado Gamarra)

Sábado 9 de agosto

Ayacucho FC vs Alianza Lima (13:00 horas, L1 MAX, Estadio Ciudad de Las Americas)

ADT vs Sport Huancayo (15:15 horas, L1 MAX, Estadio Unión Tarma)

Universitario vs Sport Boys (18:30 horas, GOLPERU, Estadio Monumental)

Domingo 10 de agosto

Sporting Cristal vs FBC Melgar (11:00 horas, L1 MAX, Estadio Alberto Gallardo)

Los Chankas vs Atlético Grau (13:15 horas, L1 MAX, Estadio Los Chankas)

Juan Pablo II vs Binacional (15:30 horas, L1 MAX, Complejo Deportivo Juan Pablo II)

Lunes 11 de agosto

Alianza Atlético vs. UTC (15:00 horas, L1 MAX, Estadio Campeones del 36)

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Universidad (19:00 horas, L1 MAX, Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Descansa en esta fecha: Cusco FC