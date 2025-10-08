En las últimas horas generaron bastante polémica las declaraciones de de Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, y Felipe Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal. Ambos expresaron duras acusaciones hacia Universitario y la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En este contexto, Jean Ferrari, actual Director General de Fútbol, fue consultado sobre el tema y aprovechó en responder con contundencia.

¡No se queda callado! Jean Ferrari le contesta al administrador de Alianza Lima y al expresidente de Cristal por fuertes denuncias: “Empiezan a buscar excusas”

En medio de la crisis deportiva que atraviesan los blanquiazules en el Torneo Clausura, Cabada lanzó duras críticas contra la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), calificando el arbitraje en la Liga 1 como “delincuencial”. A su vez, el expresidente celeste denunció que los cremas tendrían influencia directa sobre la FPF y estaría manejando la programación de los encuentros del campeonato local.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Durante una entrevista concedida a Radio Ovación, Ferrari se pronunció sobre dichas palabras, mostrando su desacuerdo con sus recientes afirmaciones. El exadministrador de de la ‘U’ calificó sus declaraciones como simples “excusas” que buscan justificar los malos resultados deportivos que atraviesan sus respectivos equipos.

“Yo lamento algunas declaraciones porque evidentemente no ayudan al sistema. Yo calculo que eso evidentemente se va a ir diluyendo conforme se vaya terminando el campeonato y empiece uno nuevo. Al final esto es un tema de resultados, y lo digo por el campeonato, porque los clubes se preparan para lograr el título, y cuando no se logran, entonces comienzan a buscar excusas o algún tipo de explicación para justificar lo que ha pasado", dijo en primera instancia Ferrari.

“Creo que esto se va a diluir conforme termine el campeonato y empiece uno nuevo, y a partir de ahí se darán cuenta de que la selección es de todos. La selección es para todos y deben estar los mejores; para eso, debemos tener un buen campeonato con buen sistema, buenas canchas y buenos arbitrajes. Con eso, la selección va a ser el reflejo de lo bien que se están haciendo las cosas”, agregó Jean.

Jean Ferrar es ahora el Director General de Fútbol de la FPF.

Reimond Manco compara a Alianza Lima con Universitario y genera polémica en redes: “Le está pasando factura”

Reimond Manco, ex futbolista y ahora analista deportivo, comparó la campaña de los cremas con la de Alianza Lima y rescató una virtud del vigente bicampeón nacional.

“Hay algo que La ‘U’ hizo bien. Universitario hizo una buena Copa Libertadores y no descuidó el torneo local. Alianza hizo un buen papel a nivel internacional o aceptable, pero descuidó el torneo local y ahora le está pasando factura. Cuando dejó de jugar el torneo internacional, ya prácticamente estaba muy lejos de pelear por el título nacional”, indicó Manco en Denganche.

Luego, el exJuan Aurich añadió: “Fue un triunfo redondo de Universitario y esto no me hace hincha. La ‘U’ es un equipo muy regular y uno debe ser objetivo al momento de analizar un partido de fútbol. Hoy es el mejor equipo del fútbol peruano y la verdad veo bien difícil que se lo bajen. No podemos ser mezquinos con el presente y Alianza Lima no hizo lo que tenía hacer e incluso descuidó el Clausura por la Copa Sudamericana”.

Recordemos que la ‘U’ le sacó doce puntos de ventaja a los victorianos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. En la siguiente jornada, los dirigidos por Jorge Fossati visitarán a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, en lo que promete ser el mejor partido de la jornada.

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Alex Valera (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 3 de octubre

- Comerciantes Unidos 2-1 UTC (Finalizado)

Sábado 4 de octubre

- Los Chankas 2-1 Cusco FC (Finalizado)

- ADT 3-2 Sporting Cristal (Finalizado)

- Sport Boys 2-1 Sport Huancayo (Finalizado)

Domingo 5 de octubre

- Alianza Universidad 2-1 Alianza Lima (Finalizado)

- Atlético Grau 0-0 Melgar (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 2-4 Alianza Atlético (Finalizado)

- Universitario 3-0 Juan Pablo II (Finalizado)

Descansa: Cienciano y Ayacucho FC