¡No se queda callado! Jorge Fossati rompe su silencio y responde a quienes lo critican tras no seguir en Universitario: “Se ha mentido tanto”

En los últimos días, Jorge Fossati dejó de ser el director técnico de Universitario. Aunque consiguió el esperado tricampeonato y llevó al equipo hasta los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, el entrenador uruguayo no continuará al frente del club para la próxima temporada en Ate. A propósito de ello, el experimentado estratega salió al frente para responder a quienes lo critican.

“Si hay algo que me ha dolido y mucho, primero que irme de Universitario me duele porque quiero muchísimo a su gente, a la hinchada y tengo una relación con los jugadores maravillosa, pero son cosas de fútbol y está bien”, dijo Fossati en primera instancia en Tenfield.

Luego, el exarquero añadió: "El tema es que se ha mentido tanto y puesto tanta cosa de gente de afuera. Yo no los conozco personalmente y lo que me dijeron es que el exfutbolista Carlos Galván, que fue jugador de la ‘U’, dijo que ‘la razón por la que se va es que va a dirigir a Costa Rica’“.

Asimismo, Fossati replicó que no habría nada malo en irse a dirigir a otro lugar. “¿Cuál es el pecado si me fuera para Costa Rica? ¿Cuál es el pecado? En el 2023, fui a la Selección Peruana y no lo oculté a nadie. Se enteraron por mí mismo, qué voy a andar mintiendo. Eso de desprestigiarme con el hincha, con el cual tengo un amor mutuo, no lo van a conseguir”.

¿Por qué se fue Jorge Fossati de Universitario?

Por último, el popular ‘Nono’ contó cuáles fueron los motivos de su salida. “Tuvimos un mes prácticamente con autoridades transitorios. Hasta agosto. Quedaron personas que estaban con la administración anterior, pero que no ocupaban los cargos que hoy ocupan, de decisión. Eran del área legal. Yo desde allá, dije que cuando termine el año había que sentarnos y hablar porque hay cosas que quiero transmitir. En determinadas áreas nos habían pasado cosas que no debían pasar. Eso fue lo que transmití en la reunión de fin de año. Eso parece que determinó que nos alejemos. Depende cómo lo tomen”.

Copa Libertadores 2026: Bombos de Universitario y Cusco FC de acuerdo al ranking Conmebol

FASE DE GRUPOS:

BOMBO 1

Flamengo (Campeón)

Palmeiras (1)

Boca Juniors (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

Libertad (17) o Liga de Quito (10)*

Únicamente si LDU termina como subcampeón en Ecuador, ocupará este bombo, mientras que Libertad pasará al bombo 2.

BOMBO 2

Estudiantes de La Plata (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario de Deportes (32)

Barcelona (28)*

Corinthians (22) o Junior de Barranquilla (34)**

En caso de que Barcelona SC termine como subcampeón, permanecerá en este bombo; de lo contrario, deberá disputar la fase previa 2.

BOMBO 3

Junior de Barranquilla (34) o Vasco da Gama (62)

Universidad Católica (Chile) (35)***

Independiente Santa Fe (53)

Rosario Central (48)

Always Ready (64)

Coquimbo Unido (82)

Deportivo La Guaira (114)

Cusco FC (142).

BOMBO 4

Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (S/C)

Mirassol (S/C)

Repechaje I

Repechaje II

Repechaje III

Repechaje IV

