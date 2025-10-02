¡No se queda callado! Matías Di Benedetto responde al comunicado de Sport Boys que lo acusa de desleal por lesión de futbolista: “Me dolió”

Universitario de Deportes luce imparable en la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El equipo crema volvió a ganar y esta vez lo hizo ante Alianza Atlético por 2-0 en Trujillo. En base a un fútbol ofensivo e intenso, el cuadro dirigido por Jorge Fossati superó al equipo local y se afianza en el liderato de la tabla de posiciones. En este contexto, Matías Di Benedetto, defensor crema, se refirió al comunicado de Sport Boys que lo catalogó de “desleal”.

“Nunca me expresé (por el comunicado), pero sí me dolió. A mí me conocen hace tres años en Perú y saben que jamás he sido malintencionado. Fue una jugada como voy siempre, con mucha demencia, agresividad, pero sin la intención de lastimar a nadie. Creo que las personas que saben de fútbol y me conocen saben que fui a disputar la pelota sin mala intención, pero sí me dolió el comunicado de Sport Boys", dijo el argentino a L1 Radio.

“No puedo entender como personas que manejan una red social oficial de la institución se hayan dirigido a mí de esa manera, pero ahí hablamos con el club y, por eso, se hizo cargo Franco Velazco o Álvaro Barco para bajar la situación. Hablé con ellos, me dolió mucho la situación y se me estaba ensuciando de una forma que no merezco”, agregó el zaguero de la ‘U’.

Qué dijo Di Benedetto sobre el triunfo de Universitario ante Alianza Atlético

El defensor merengue aseguró que se esperaban un duelo así de duro ante los ‘Churres’. “Lo más importante es ahora el partido del domingo, ahora logramos tres puntos de oro ante Sullana que es un equipo durísimo. Es el que menos goles en contra tiene, pero no es casualidad que le hagamos dos goles. Digno rival, pero nosotros estamos muy sólidos”.

¿Qué dijo Sport Boys sobre Matías Di Benedetto?

Sport Boys lanzó un comunicado hace algunas semanas refiriéndose a la falta de Di Benedetto y a la posterior lesión de su jugador. “Cabe señalar que dicha falta solo fue sancionada con una tarjeta amarilla y, para el sistema VAR, no ameritó una revisión exhaustiva. Producto de este ingreso desleal, nuestro deportista Erick Gonzales no pudo continuar en dicho compromiso. Erick fue evaluado por el cuerpo médico en campo, obteniendo el diagnóstico de esguince de tobillo lateral y ligamento colateral interno de rodilla izquierda a descartar lesión meniscal. Motivo por el cual, en los días posteriores, se le realiza una resonancia magnética en la que se confirma una lesión en el menisco medial de abordaje quirúrgico”.

