La Volleyball Nations League (VNL) es un torneo internacional anual de voleibol organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y considerado el más importante del mundo, en el que participan las mejores selecciones tanto en la rama masculina como femenina. De hecho, el certamen reúne a equipos de alto nivel en una fase de liga y una etapa final, y constituye uno de los principales torneos del calendario internacional del voleibol. Así, tras el inicio de una nueva edición de la competencia, 18 equipos clasificados divididos en tres grupos lucharán por conseguir el ansiado trofeo. De esta manera, se habilitaron los canales y plataformas oficiales para que los fanáticos de este deporte vivan al máximo la fiesta del vóley. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE VER LA VNL EN VIVO?

El 2 de junio inició oficialmente la Liga de Naciones de Vóley con la participación de 18 selecciones, que estarán divididas en tres grupos y competirán durante tres semanas para ubicarse entre los ocho clasificados que disputarán la ansiada ronda final en busca de arrebatarle el título a la actual campeona, Italia. Así, la VNL 2026, que se disputará hasta el próximo 26 de julio, reunirá a potencias como Brasil, Estados Unidos, Turquía, Países Bajos y Japón. En cuanto a su transmisión, el torneo organizado por la FIVB se podrá ver en vivo y en directo a través de DSports y DGO para Sudamérica, mientras que VBTV (Volleyball TV) ofrecerá la cobertura completa de la competencia. En el caso de Brasil, los encuentros también serán emitidos por Sportv 2 y GE TV.

#vnl2026 #volleyball #volleyballworld #volley ♬ Ritmada Brasileira - TRASHXRL @sousalvaa 🏐🔥 Comienza la Liga de Naciones de Vóley 2026. Las mejores selecciones del mundo vuelven a competir en la VNL, torneo que reunirá a potencias como Italia, Brasil, Estados Unidos, Turquía y Japón. 🇮🇹 Italia llega como bicampeona defensora, pero varios equipos buscarán quitarle el título en esta nueva edición. 👀 Algunos de los partidos más esperados de la primera semana: 🇧🇷 Brasil vs Países Bajos 🇮🇹 Italia vs Turquía 🇯🇵 Japón vs Francia 🇺🇸 Estados Unidos vs Alemania La competencia se disputará del 2 de junio al 26 de julio y podrá verse por VBTV, además de algunos encuentros por ESPN y DSports. ¿Quién será el campeón de la VNL 2026? 🔥🏐 Las horas en el video pertenecen a Perú y Colombia Canadá y USA también representan al vóley del continente americano** #vnl

SELECCIONES CLASIFICADAS EN LA LIGA DE NACIONES DE VÓLEY 2026

A continuación, te presentamos los 18 equipos clasificados a la VNL 2026:

Grupo 1

Ucrania

Estados Unidos

Francia

Japón

Canadá

Alemania

Grupo 2

República Dominicana

Turquía

Italia

Bulgaria

Brasil

Países Bajos

Grupo 3

Bélgica

Polonia

Tailandia

Serbia

China

República Checa

¿CUÁNTOS TÍTULOS DE LA VNL TIENE ITALIA?

Italia, líder del ránking mundial de la FIVB, ha conquistado la Volleyball Nations League femenina en tres ocasiones, es decir, en 2022, cuando venció a Brasil en la final, en 2024, cuando superó por 3-1 a Japón en la definición y recientemente en 2025. Por su parte, la selección de Brasil aún no ha logrado ganar este torneo, aunque alcanzó cuatro finales consecutivas (2019, 2021, 2022 y 2025), perdiendo las dos primeras ante Estados Unidos.