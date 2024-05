Universitario de Deportes y Sporting Cristal disputarán este domingo 12 de mayo en el estadio Monumental “U” Marathon un partido que podría definir al campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Mientras los ‘celestes’ intentarán obtener un resultado positivo como visita para mantener su liderato en la tabla de posiciones, los ‘cremas’ buscarán la victoria en su casa para escalar al primer lugar y así estar más cerca de ser ganador del primer torneo regular del año.

Previo al encuentro entre los de Ate y los de Rímac, el pasado miércoles 8 de mayo, el programa digital “Erick y Gonzalo” de YouTube decidió hablar sobre el partido y sus conductores, que en esta ocasión fueron Gonzalo Núñez y Jean Rodríguez, se animaron a señalar quién llega al cotejo como favorito. A continuación, te contamos qué dijeron los periodistas deportivos.

¿QUIÉN GANARÁ EL ENCUENTRO ENTRE UNIVERSITARIO Y SPORTING CRISTAL?

Consultado por su compañero Jean Rodríguez sobre qué equipo es el favorito para llevarse la victoria el próximo domingo, Gonzalo Núñez opinó que los cremas tienen las chances más claras para imponerse a los celestes. “Para mí, favorito es la ‘U’”, sostuvo el popular “Castor”.

Acto seguido, su colega indicó que comparte su opinión, principalmente porque el cuadro de Ate jugará como local y porque posee buen ritmo de juego actualmente. “Por la localía y el ritmo también que tiene el cuadro crema, sí es favorito la ‘U’”, señaló. “Si me dices para jugármela por uno de los 2 y no por el empate, sí me la jugaría por la ‘U’”, agregó Rodríguez.

¿QUÉ JUGADOR DE SPORTING CRISTAL FUE CUESTIONADO POR GONZALO NÚÑEZ Y JEAN RODRÍGUEZ?

En el mismo programa de “Erick y Gonzalo”, Jean Rodríguez quiso comentar que Sporting Cristal no es favorito porque, si bien juega bien, ha mostrado falencias defensivas y una de sus figuras no pasa por un buen momento. Hablamos de Joao Grimaldo, a quien catalogaron como el “jugador más vendible”.

En esta línea, Gonzalo Núñez preguntó irónicamente por el delantero rimence. “¿Qué pasa con Grimaldo, ‘el crack’?”, cuestionó.

Inmediatamente, su compañero de conducción explicó por qué no debería ser considerado como una estrella. “Le dijeron ‘crack’ por la jugada con Brasil. Yo dije: ‘No seas malo. Por provocar un lateral, no es crack. Porque se llevó a uno y le hicieron falta el segundo, ¿ya es crack? No.’ La gente también exagera y regala el elogio muy rápido. Para mí no es crack”, sostuvo Rodríguez.

¿QUÉ DEBES SABER SOBRE EL PARTIDO UNIVERSITARIO VS. SPORTING CRISTAL?

El partido entre Universitario y Sporting Cristal se va a jugar el domingo 12 de mayo desde las 6:30 de la tarde (hora peruana) en el estadio Monumental de Ate, casa del equipo crema. El canal encargado de transmitir el partido es GOLPERU, que se encuentra por cable en Movistar TV.

Actualmente quedan dos fechas para que termine el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2024 y solo un punto separa a Sporting Cristal de Universitario en lo más alto de la tabla de posiciones. Una victoria en el Monumental acercaría a los celestes al título, pero los cremas no están dispuestos a ceder protagonismo en su centenario y quieren recuperar la punta con un triunfo en casa.