La selección peruana tiene actualmente a Óscar Ibáñez como técnico. Sin embargo, su continuidad no está asegurada para la siguiente Eliminatoria, por lo que lo más probable es que llegue un nuevo entrenador. En este sentido, son muchos los candidatos que suenan desde este momento para asumir el reto de llevar a Perú nuevamente a un Mundial. A propósito de ello, Pedro García, conocido periodista deportivo, dio a conocer qué estratega prestigioso tiene chances de aceptar dicho reto.

“Ramón Díaz, por su recorrido de técnico, entiendo que es una persona económicamente lograda, viene de dirigir en Al-Hilal, está forrado. Acaba de dirigir en Brasil, y en Brasil no pagan mal. Si Ramón Díaz es un ciudadano que tiene 65 años, y tiene un patrimonio importante, que si quiere no trabaja más, y si tiene la oportunidad de agarrar algo chévere como es una Eliminatoria, no la agarra más“, empezó diciendo el popular ‘Internacional’ en ‘Vamos al VAR’.

“A él le podría interesar, puede razonar diciendo: ‘me llamó Perú, no tiene delanteros, pero qué lindo sería dirigir Eliminatorias, mi última oportunidad. Mucha gente dirige por el placer de dirigir”, agregó García.

Según el conocido periodista César Luis Merlo, Díaz es opción para Perú. (Captura X)

Por último, el hombre de prensa profundizó en las razones que lo llevarían a Díaz a aceptar. “Si le dicen que Perú no tiene delanteros, dirá ‘viví en Asunción y, versus Perú, es New York’.Me alojo en el departamento de Ricardo Gareca en Costanera, vería el océano Pacífico, en Asunción vería el río. Díaz fue campeón de la Copa Libertadores. Uno de los mejores River Plate de la historia fue de Díaz, luego dirigió en el extranjero y lo hizo bien. Se hizo millonario en Arabia, dirigió en Brasil, tiene un recorrido importante, es respetado”.

Ramón Díaz es opción para dirigir a la Selección Peruana. (Foto: AFP)

Resultados de la Jornada 16 de las Eliminatorias

-Bolivia 2-0 Chile (FINALIZADO)

- Uruguay 2-0 Venezuela (FINALIZADO)

- Argentina 1-1 Colombia (FINALIZADO)

- Brasil 1-0 Paraguay (FINALIZADO)

- Perú 0-0 Ecuador (FINALIZADO)

Las dos fechas que restan por jugarse en las Eliminatorias

SEPTIEMBRE 2025

Fecha 17

Uruguay - Perú

Colombia - Bolivia

Brasil - Chile

Paraguay - Ecuador

Argentina - Venezuela

Fecha 18

Perú - Paraguay

Venezuela - Colombia

Bolivia - Brasil

Chile - Uruguay

Ecuador - Argentina

