Nolberto Solano genera polémicos comentarios en redes tras elegir a Cristal por encima de Universitario: “No eres ídolo en ningún club”

Nolberto Solano, se convirtió en uno de los tantos peruanos que resaltaron fuera del fútbol peruano, siendo reconocido a nivel mundial no solo por su gran trayectoria en clubes de renombres, sino por su magistral pegada a el balón en los tiros libres. Sin embargo, hace unos días el popular ‘Maestrito’ ha generado controversia entre los hinchas de Sporting Cristal y Universitario de Deportes debido a unas declaraciones.

¿QUÉ DIJO NOLBERTO SOLANO SOBRE SPORTING CRISTAL Y UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Nolberto Solano brindó una entrevista a “El Futbolero Perú” a través de sus redes sociales, donde no dudo en ocultar su preferencia por Sporting Cristal, pese a que en Universitario de Deportes salió campeón en el 2009. El exfutbolista mencionó que sus inicios en el futbol fueron en el club cervecero, por lo que le tiene mucho cariño y respeto debido a las diferentes oportunidades que le brindaron en aquel momento.

“Sin duda elijo a Sporting Cristal por muchas razones. Yo estoy agradecido con Juan Carlos Oblitas que me da la oportunidad de llegar al club en el año 92 y debuté a los 17 años. A Cristal le tengo mucho aprecio, agradecimiento porque en el año 93, Don Pancho Lombardi me presta para jugar en Municipal lo que significó para mí despegar a los 18 años y luego volver a Cristal porque ya estaba sin contrato y de ahí empieza esa etapa muy buena ganando tres veces el campeonato seguido”, dijo al inicio.

Asimismo, ‘Ñol’ Solano no dejó pasar la oportunidad para destacar su gran momento que vivió en Cristal, pues le dio la posibilidad de jugar en el exterior, como Boca Juniors, Newcastle, Aston Villa, West Ham y regresar al fútbol peruano para ponerse la camiseta de Universitario. No obstante, sostuvo que en el corto tiempo que estuvo con los cremas les tiene mucho cariño haber salido campeón.

“Sporting Cristal es el club que le tengo mucho cariño y respeto por lo mencionado anteriormente y obviamente mi paso por la ‘U’ en este corto tiempo, después de haber estado muchos años fuera, tomo la decisión de retornar, les tengo un cariño, salimos campeón en el 2009, pero sin duda, Cristal por los años que pasé y por todo lo vivido es el club que me quedó siempre marcado y le tengo un gran agradecimiento”, precisó para dicho medio.

¿DE QUÉ EQUIPO PERUANO ES HINCHA RODRIGO CUBA?

Hace unos días, Rodrigo Cuba brindó una entrevista al programa ‘Cojo y Manco’ que conduce Horacio Zimmermann y Reimon Manco a través de YouTube, donde contó pormenores de su vida en el fútbol. El popular Gato Cuba recordó su paso por Universitario y Alianza Lima, pero confesó que desde muy pequeño es hincha blanquiazul.

“Toda mi vida fui hincha de Alianza Lima, desde chiquito. Mi sueño era jugar en Alianza. Es más, cuando estaba entrenando, dije mi sueño se hizo realidad”, dijo el actual futbolista de la Universidad San Martin de Porres de la segunda división peruana.

Tras mencionar su afición por el club íntimo, el futbolista nacional no dejó pasar la oportunidad para aclarar la razones por el cual aceptó ponerse la camiseta de Universitario de Deportes. Cuba sostuvo que el club crema le dio la oportunidad de crecer futbolísticamente, además que se sentía muy cómodo, pero por ciertos desacuerdos con el DT de ese entonces decidió no continuar.

“La verdad yo no me llevaba bien con Chale, tenía varias cosas, por su forma y principalmente por algo conmigo, pero luego yo me fui bien decidí no continuar, de la ‘U’ iba a ir a Alianza, no sé que pasó y al final me llama Muni y firmé dos años”, explicó para dicho medio.