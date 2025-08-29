Alianza Lima y Universitario firmaron un empate sin goles este domingo en el estadio Monumental, en un clásico que, aunque escaso en llegadas claras, estuvo cargado de intensidad, roces y polémica. Uno de los momentos más comentados lo protagonizaron Hernán Barcos y Alex Valera, quienes se cruzaron con dureza dentro del campo. Finalizado el encuentro, el ‘Pirata’ no se guardó nada ante los micrófonos: denunció una falta de respeto por parte del delantero crema y fue más allá al poner en duda su compromiso con la selección peruana. Sobre esto opinó Nolberto Solano, técnico y recordada figura del fútbol nacional e internacional.

Nolberto Solano rompe el silencio desde Pakistán y opina sobre el enfrentamiento entre Barcos y Valera: “Ha dejado mal parado a varios”

“Lo que pasa es que Hernán Barcos no es jugador de la selección peruana y de repente está más enterado que todos nosotros. Algo debe saber o conocer para haber tirado esa frase que ha dejado mal parado a varios. Valera es un chico al que le está yendo bien en Universitario, pero no ha participado en la selección peruana hace tiempo”, dijo ‘Ñol’ en una entrevista para ‘Estudio Fútbol’.

Solano, quien actualmente dirige a la selección absoluta y sub 23 de Pakistán, agregó: “Todos tenemos problemas personales y hay que ser respetuoso con eso, pero lo raro es que jugaba todos los fines de semana en la ‘U’. (...) Pero bueno, eso es algo que Valera debe aclarar a todos para no crear este morbo sobre qué es lo que pasa con él”.

Nolberto Solano fue asistente de Ricardo Gareca durante su etapa en la selección peruana. / ERICK NAZARIO

‘Tigrillo’ Navarro enfurece contra Hernán Barcos tras pelea con Alex Valera y le dedica irónico comentario: “Saquen a José de San Martín del cuadro”

Según lo relatado por Carlos Alberto Navarro, el desencuentro entre los jugadores se habría iniciado cuando el argentino cuestionaba una decisión arbitral en plena cancha del estadio Monumental. Fue entonces cuando ‘Valegol’ se metió en la conversación con una frase que no cayó nada bien al atacante argentino, lo que encendió la tensión entre ambos.

“Hernán Barcos le estaba reclamando al árbitro y Valera pasa por ahí y le dice ‘ya juega pelota y deja de estar reclamando’, eso es una falta de respeto para el ‘Pirata’, ay Dios mío, me han mentado la madre, el ‘Pirata’, en sus declaraciones después, porque Valera no se refiere al tema y dice ‘no, fueron cosas que se dicen en la cancha’”, indicó el popular ‘Tigrillo’.

“El ‘Pirata’ dice ‘cómo es posible que un jugador que no ha aceptado jugar por la selección....’, y dice que ha hecho más por el Perú que Valera. ¿Qué ha hecho el ‘Pirata’ por el Perú? Pero claro, cuando se trata de minimizar, eso no se trata de falta de respeto, además él ha hecho mucho más por el país que Valera, Dios mío, Don José de San Martín lo tienen que sacar del cuadro y ponerlo al ‘Pirata’”, agregó el comunicador.

Carlos 'Tigrillo' Navarro es conocido por dar opiniones polémicas. (Foto: Allengino Quintana)

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Alex Valera al terminar el clásico?

Luego del choque que tuvo con Valera en el campo, ya en plena zona mixta, Barcos indicó lo siguiente: “Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí, sin desmerecer a Valera, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria, por su país, ¿me viene a decir algo a mí? ¿A faltar el respeto a mí que creo que defiendo más al país que él?“.