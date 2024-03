Ricardo Gareca es uno de los técnico más queridos por los hinchas peruanos. El argentino fue el encargado de dirigir a la selección peruana hacia la clasificación al Mundial de Rusia 2018, un momento sumamente especial, pues la Bicolor no jugaba una Copa del Mundo tras 35 años. Y, dentro de su equipo de trabajo, destacó la presencia de Nolberto Solano, ex figura del Newcastle. A propósito de ello, el exjugador de la Premier League comentó cuál habría sido el motivo por el que el ‘Tigre’ no lo habría llamado para ser parte de esta nueva etapa en la ‘Roja’.

Nolberto Solano y el por qué no habría sido considerado por Gareca para ser su asistente en la selección de Chile

“Siempre nos hemos llamado para saludarnos por fiestas, como siempre ha quedado una amistad, un cariño inmenso y un agradecimiento hacia hacia él”, dijo en primera instancia el popular ‘Ñol’ a Depor.

Asimismo, el exUniversitario añadió: “Estuvimos cerca de ir a Bahréin, me quiso involucrar en el comando técnico, pero yo supongo, por obvias razones, te imaginas, no sé si Perú aceptaría a un chileno en el comando técnico de alguien, y Chile aceptaría un peruano ahí. La verdad que no sé, nunca hablamos de esto, pero a veces no hay que hablar para entender las cosas”.

Por último, Solano hizo hincapié en lo que hubiera sido formar parte de dicho reto. “Hubiera sido un compromiso difícil. Uno quiere seguir en el fútbol, trabajar con un comando técnico, pero viene todo este morbo que después se arma con el fútbol es complicado. Pero no, Ricardo no es nuestro enemigo, va a ser nuestro rival ahora. Hay que tratar de bajarlo”.

Las duras críticas que recibió Ricardo Gareca de los hinchas chilenos tras su primera convocatoria con la ‘Roja’

De cara a los amistosos ante Albania y Francia, 22 y 26 de marzo, respectivamente, el ‘Flaco’ decidió no llamar a Ben Brereton, futbolista del Sheffield United de la Premier League y un jugador vital en el último proceso de la selección chilena. Esta decisión generó el malestar del hincha de la ‘Roja’.

“Gareca deja afuera a Ben porque no habla español. Yo pensaba que la nómina era para jugar fútbol. Ya me cayó mal”, “En un país con tan pocos jugadores en el fútbol de elite, que el pel*** de Ricardo Gareca no convoque a un Ben Brereton que juega en la Premier League porque no habla bien español me parece una soberana ridiculez”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos chilenos en redes sociales.

¿Qué más dijeron los hinchas chilenos sobre Ricardo Gareca?

Otros aficionados dijeron lo siguiente: “Sr. Ricardo Gareca, para mí, el idioma del fútbol es universal. Si es por eso no existiría la transferencia. Te imaginas si a Ronaldinho le hubieran dicho en el Barcelona: ‘Tú tienes que hablar español o no juegas’; por último, diga otra cosa de Brereton”, “La nómina de Gareca es peor que cualquiera de Berrizzo, Lasarte y Rueda”, “Ricardo Gareca no selecciona a Ben, que tiene 24 años y juega en la Premier League, porque no habla español, pero sí a Eduardo Vargas, un jugador retirado de 34 años que lleva años siendo intrascendente tanto en sus clubes como en la selección”.

