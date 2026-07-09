¿Noruega campeón del Mundial 2026? La teoría que sorprende al mundo y anticipa una final que nadie espera | Foto: Fotballandslaget / Facebook
¿Noruega campeón del Mundial 2026? La teoría que sorprende al mundo y anticipa una final que nadie espera | Foto: Fotballandslaget / Facebook
Por José Templo

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 ya entró en su etapa más decisiva. Tras disputarse los octavos de final, solo ocho selecciones continúan en la lucha por levantar el trofeo: Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza. Entre todas ellas, el combinado noruego ha captado especialmente la atención por su destacado rendimiento y por el gran momento de su máxima figura, Erling Haaland. En medio de este escenario, una curiosa teoría comenzó a ganar fuerza en redes sociales y ha despertado el interés de miles de aficionados: se especula que Noruega podría convertirse en la nueva campeona del mundo. ¿De dónde surgió esta llamativa versión y qué argumentos utilizan quienes creen en ella? A continuación, te contamos todos los detalles.

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