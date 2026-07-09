El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 ya entró en su etapa más decisiva. Tras disputarse los octavos de final, solo ocho selecciones continúan en la lucha por levantar el trofeo: Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza. Entre todas ellas, el combinado noruego ha captado especialmente la atención por su destacado rendimiento y por el gran momento de su máxima figura, Erling Haaland. En medio de este escenario, una curiosa teoría comenzó a ganar fuerza en redes sociales y ha despertado el interés de miles de aficionados: se especula que Noruega podría convertirse en la nueva campeona del mundo. ¿De dónde surgió esta llamativa versión y qué argumentos utilizan quienes creen en ella? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES LA TEORÍA QUE AFIRMA QUE NORUEGA SERÁ CAMPEÓN DEL MUNDIAL 2026?

La hipótesis sostiene que Noruega terminará conquistando la Copa del Mundo debido a una serie de supuestas señales escondidas en distintos materiales promocionales relacionados con el torneo. Quienes apoyan esta idea aseguran que una portada de la revista The Economist y un comercial de Nike contendrían mensajes subliminales que anticiparían al futuro campeón. Sin embargo, estas interpretaciones surgieron únicamente en redes sociales y no cuentan con ninguna confirmación oficial.

Segundo gol de Erling Haaland ante Brasil. (Photo by Jewel SAMAD / AFP) / JEWEL SAMAD

¿POR QUÉ LA PORTADA DE THE ECONOMIST HA DESPERTADO TANTAS ESPECULACIONES?

Gran parte del debate comenzó por la portada de la edición 2026 de The Economist, donde se observa a un futbolista vestido de rojo pateando un balón que representa al planeta. Como la identidad del jugador nunca fue revelada, aparecieron numerosas interpretaciones. Hay quienes sostienen que podría tratarse de Lamine Yamal representando a España. o incluso Granit Xhaka con Suiza.

Asimismo, algunos internautas han intentado vincular los colores predominantes de la ilustración con los equipos que siguen con vida en el torneo, aunque no existe ninguna prueba de que la portada anticipe los cruces o al futuro campeón, según informa El Colombiano.

¿QUÉ PAPEL CUMPLE EL COMERCIAL DE NIKE EN ESTA TEORÍA?

El anuncio publicitario de Nike para el Mundial 2026 también ha servido para alimentar esta historia. En la pieza aparecen figuras internacionales como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Federico Valverde, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland.

Durante buena parte del video, el delantero noruego permanece observando el desarrollo de la acción, pero en los segundos finales se convierte en el protagonista al marcar un espectacular gol. Esa secuencia fue interpretada por varios usuarios como otra supuesta pista de que Noruega terminará levantando el trofeo, aunque la marca nunca ha señalado que el comercial esconda un mensaje sobre el resultado del campeonato.

¿CÓMO HA SIDO EL CAMINO DE NORUEGA EN LOS MUNDIALES?

Antes de esta edición, Noruega solo había disputado tres Copas del Mundo. Debutó en Francia 1938, donde quedó eliminada frente a Italia. Después regresó en Estados Unidos 1994, torneo en el que no pudo avanzar por diferencia de goles en una fase de grupos muy equilibrada. Su mejor actuación llegó en Francia 1998, cuando alcanzó los octavos de final, aunque nuevamente fue eliminada por Italia.

Ahora, en el Mundial 2026, el equipo escandinavo vuelve a ilusionar a sus seguidores tras instalarse entre los ocho mejores del torneo y preparar su duelo de cuartos de final frente a Inglaterra.