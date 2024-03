Durante el primer partido amistoso de Perú contra Nicaragua Oliver Sonne pudo tener su debut con la selección nacional. Con motivo de su participación en este encuentro, el comentarista Diego Rebagliati compartió algunas opiniones respecto a su desempeño en la cancha.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Oliver Sonne?

Durante el más reciente programa de Después de Todo en Movistar Deportes, el comentarista comenzó afirmando que la reacción de la gente hacia Sonne no sería la misma si Perú hubiese empatado 0 a 0 con otro equipo más fuerte, como Italia, que era su rival inicial. Sin embargo, como desde el primer tiempo el encuentro ya estaba casi decidido por los dos goles de la selección nacional, la opinión que la gente se formó es muy distinta.

En otro momento, Rebagliati se refirió al desempeño del futbolista de Silkeborg IF de manera directa. “A mí, particularmente, no me impresiona demasiado”, dijo. “No es mal jugador, claramente sabe jugar, pero no es un tipo que yo diga ‘hay que encontrarle un sitio en la cancha”.

¿Qué piensan los demás presentadores de Oliver Sonne?

Curiosamente, los compañeros de programa de Rebagliati tenían opiniones distintas. Por ejemplo, el conductor de Después de Todo, Michael Succar, se mostraba optimista por la primera participación de Sonne con el equipo nacional. Al fin y al cabo, era la primera vez que lograba pisar la cancha tras todas las veces que lo convocaron para dejarlo en el banco de suplentes.

“Creo que hubiese sido peor, como en la Eliminatoria que fue un pecado no ponerlo”, comentó. “Si analizas los partidos dirías que podría haber jugado en alguno, pero fue un drama que no juegue”.

De igual forma, en otro momento defendió al futbolista de origen danés, asegurando que en algún momento futuro podría resaltar su valor dentro de la selección. “No sé si en el corto, mediano o a largo plazo, pero en su momento le va a aportar a la selección”, se le escuchó decir. “Pero no creo que sea de la noche a la mañana, ni que se imponga como la figura del equipo sin mayores problemas”.

Por su parte, Horacio Zimmermann, quien también se encontraba en el programa, señaló que no se puede descartar a ningún futbolista en la ‘bicolor’, ya que en realidad hay una falta de ellos. Así que, según él, no es un momento para señalar a alguno y tratar de separarlo del equipo.

¿Cuántos años tiene Oliver Sonne y cuánto mide?

Oliver Sonne es un futbolista danés de ascendencia peruana que juega por ahora en el Silkeborg IF de la primera división de la Superliga de Dinamarca. Él nació el 10 de noviembre del 2000 en Herfolge, por lo que tiene 23 años en la actualidad. De acuerdo con información de Transfermarkt, Oliver Sonne mide 1,87 metros, considerándose uno de los más altos de la selección peruana. Aunque, el jugador que todavía supera al ‘Vikingo de los Andes’ es el portero Pedro Gallese, pues tiene una altura de 1.89 m.