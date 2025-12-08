Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 iluminaron al país del 22 de noviembre al 7 de diciembre, reuniendo a cerca de cinco mil deportistas provenientes de 17 naciones. Esta fiesta deportiva marcó el punto de partida del camino olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. En este escenario, el ‘Team Perú’ volvió a demostrar su fortaleza y espíritu inquebrantable.

¡Orgullo Nacional! En esta posición se ubicó Perú en el medallero general en los Juegos Bolivarianos 2025

Nuestros atletas compitieron en cada disciplina con entrega absoluta, decididos a conquistar la mayor cantidad de medallas y dejar al Perú en lo más alto del medallero. Fue una participación que encendió el orgullo nacional y reafirmó que el talento peruano está listo para trascender fronteras.

El equipo nacional se ubicó en la tercera posición del medallero general tras lograr 262 medallas en total, solo detrás de Venezuela (311) y Colombia (341). De esta manera, se cierra una más que destacada actuación de nuestros deportistas.

Todas las medallas de oro que ganó Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

Ferdinand Cereceda - Atletismo (maratón) Nicolás Pacheco - Skeet Individual (Tiro) Rafaela Fernandini - Natación (100m estilo libre) Luiz David Bardales - Levantamiento de pesas (Envión, -65kg) José Manrique Ullilen, Kevin Altamirano y Marko Carrillo - Tiro deportivo (Pistola de Aire 10 m Equipo Masculino) José Padilla, Kerry Páucar, Oswaldo Herrera, Rafael Hinostroza y Rodrigo Cueva - Dota 2 (Masculino) Diego Morín y Alexia Arenas - Tiro deportivo (Rifle de aire 10m Mixto) Daniella Borda - Tiro deportivo (Skeet individual) María Luisa Doig - Espada individual (Esgrima) Daniel Vizcarra, Diego Morín y Miguel Mejía - Tiro deportivo (Rifle de aire 50m Masculino) Alonso Escudero y Rafael Gálvez - Squash dobles Masculino Renzo Fukuda - Esgrima, Florete individual (Masculino) Brianda Rivera, Claudia Sánchez y Liz Carrión - Tiro deportivo (Pistola 25m Femenino Equipo) Inés Castillo - Bádminton (Individual Femenino) Ismael Muelle y María Gracia Vegas - Vela (Snipe mixta) Stefano Peschiera - Vela (ILCA 7) Florencia Chiarella - Vela (ILCA 6) Adriana Barron - Vela (sunfish femenino) Francisco Boza, Alessandro de Souza y Asier Cilloniz - Tiro deportivo (trap equipo masculino) Cristhiana De Osma - Esquí Náutico (slalom femenino) Marko Carrillo - Tiro deportivo (pistola standard) Marko Carrillo, Kevin Altamirano y Bérlan Rodríguez - Tiro deportivo (pistola standard equipos) Marko Carrillo, Kevin Altamirano y Bérlan Rodríguez - Tiro deportivo (pistola tiro rápido equipos) Bérlan Rodríguez - Tiro deportivo (pistola tiro rápido) Daniel Vizcarra, Diego Morín y Miguel Mejía - Tiro deportivo (rifle tendido 50m equipos) Alessandro De Souza y Valentina Porcella - Tiro deportivo (trap equipo mixto) Kimberly García - Atletismo (media maratón marcha atlética) Itzel Delgado - Surf (Sup Race) Gerson Martínez - Billar (individual bola 9) Ramón Rodríguez y Guido Saco - Billar (Equipo carambola a tres bandas) Fabiola Díaz - Gimnasia Artística (Suelo - femenina) Fabiola Díaz - Gimnasia Artística (Viga de equilibrio- femenina) Sebastián Gómez - Surf (Sup surf) Cristopher Bayona - Surf (Bodyboard masculino) María Fernanda Reyes - Surf (Longboard femenino) Lucas Garrido Lecca - Surf (Longboard masculino) Sol Aguirre - Surf (Shortboard femenino) Lucca Mesinas - Surf (Shortboard masculino) Carmela De la Barra - Taekwondo (Individual reconocido femenino) Rodrigo Subauste - Taekwondo (Individual reconocido masculino) Favio Mancilla - Taekwondo (Individual freestyle masculino) Fabiana Varillas y Mateo Argomedo - Taekwondo (Freestyla pareja mixta) Gerson Martínez y Victoria Vásquez - Billar (Equipo mixto bola 9) Valeria Palacios - Remo (LW1x) Alessandra Suárez, Camila Cácerez, Eliana Vásquez - Taekwondo (equipo femenino) Carlos Fernández, Diego Takeda, Felipe Duffo - Tenis de mesa (equipo masculino) Edgard Nicole - Billar (Individual Heyball masculino) Davison Herrera - Billar (Individual Snooker masculino) Walter Nina - Atletismo (10 000 metros masculino) Dilmer Calle y Julio César Cusi - Judo (Katame no kata - kata) Dilmer Calle y Julio César Cusi - Judo (Katame no kata - Kata mixta) Alessia y Valeria Palacios - Remo (LW2 - femenino) Adriana Sanguinetti y Pamela Noya - Remo (W2x - femenino) Anita Poma - Atletismo (1500 metros femenino) Walter Nina - Atletismo (10 000 metros masculino) José Luis Rojas - Atletismo (5000 metros masculino) A. Ishikama y S. Yuzuriha - Bowling (Dobles masculino) Hugo Ruiz y Robimson Ruiz - Ciclismo de pista (Madison masculino) Jesús Poma - Pelota vasca (Frontball individual masculino) Cristopher Martínez y Jessenia Bernal - Pelota vasca (paleta frontón mixta) David Yupanqui - Pelota vasca (paleta frontón individual masculino) Valeria Garcés - Pelota vasca (paleta frontón individual femenino) Andre Bellido - Pelota vasca (paleta goma individual masculino 30 metros) Angelo Caro - Skateboarding (street masculino) Michel Herreras - Wushu (+60kg y -65kg masculino) Lucciana Pérez y Romina Ccuno - Tenis (dobles femenino) Nieves Ramírez - Kickboxing (-48 kg femenino) Kenny Bellido - Kickboxing (-54 kg masculino) Mavet Yupanqui - Kickboxing (-56 kg femenino) Guillermo Holgado - Kickboxing (-57 kg masculino) Álvaro Torres - Remo coastal (MC1x masculina) Álvaro Torres y Gerónimo Hamman - Remo coastal (MC2x masculina) Pamela Noya - Remo coastal (WC1x femenino) Pamela Noya y Gerónimo Hamman - Remo coastal (XC2x mixto) Harry Huamán - Kickboxing (-63.5 kg masculino) Lucciana Pérez - Tenis (singles femenino) Juan Pablo Varillas - Tenis (singles masculino) Henry Siquihua - Kickboxing (-71 kg masculino)

Qué son los Juegos Bolivarianos

Los Juegos Bolivarianos son un evento deportivo multidisciplinario que reúne a países unidos por la historia y el legado de Simón Bolívar. Esta competencia nació con el propósito de fortalecer la integración entre naciones hermanas a través del deporte, promoviendo valores como la amistad, el respeto y la excelencia atlética. Cada edición convoca a miles de deportistas que encuentran en este escenario una plataforma para demostrar su talento y proyectarse hacia competencias continentales y mundiales.

Más allá de lo competitivo, los Juegos Bolivarianos representan una celebración cultural y simbólica. Son un espacio donde convergen identidades, tradiciones y aspiraciones comunes, mostrando la diversidad y la riqueza de cada país participante. Con cada encuentro, este evento reafirma su papel en la construcción de vínculos regionales y en el impulso del desarrollo deportivo en la región.

