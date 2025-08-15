Alianza Lima pasa por un gran momento a nivel internacional. El equipo blanquiazul venció 2-0 a Universidad Católica de Ecuador en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que se convierte en el favorito a pasar a la siguiente fase. En este contexto, sin duda, una de las figuras del cuadro victoriano fue Guillermo Viscarra, arquero del equipo dirigido por Néstor Gorosito. A propósito de ello, la esposa del boliviano le dedicó unas emotivas palabras.

Celita Guanella, pareja del guardameta, se hizo notar en las tribunas de Matute, donde no dejó de alentar durante todo el encuentro. Al finalizar el partido, expresó su emoción a través de redes sociales, compartiendo varias publicaciones en las que celebró el triunfo y elogió la destacada actuación de Viscarra con un mensaje claro y directo: “Qué linda noche en la caldera con el arco invicto”.

En otra de sus historias de Instagram, Celita dedicó un cariñoso elogio al guardameta con la frase: “Ese es mi arquero”. Más adelante, compartió varias imágenes de Viscarra —conocido como ‘Billy’— celebrando la victoria de Alianza Lima, que se impuso con un doblete de Alan Cantero. Este resultado deja al equipo de ‘Pipo’ en una posición favorable de cara al partido de vuelta, mientras tanto, la hinchada y el entorno íntimo celebran la firmeza defensiva mostrada en Matute.

La esposa del golero blanquiazul se mostró orgullosa por su gran actuación en Copa Sudamericana. (Foto: Instagram)

¿Quién es la esposa de Guillermo Viscarra ?

Conocida en redes sociales como ‘Chela’, Celita es una modelo boliviana que ha logrado posicionarse como representante de varias marcas comerciales. En sus plataformas digitales, comparte contenido relacionado con tecnología y suele exhibir outfits de una reconocida firma deportiva y urbana, reflejando su vínculo con el mundo de la moda y el estilo de vida contemporáneo.

Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Viernes 15 de agosto

- Atlético Grau vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Municipal Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (20:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

Sábado 16 de agosto

- Alianza Universidad vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- UTC vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Germán Contreras Jara / L1 Max y Liga 1 Play)

- Binacional vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max y Liga 1 Play)

Domingo 17 de agosto

- Sport Huancayo vs Universitario de Deportes (12:00 horas / estadio IPD de Huancayo / L1 Max y Liga 1 Play)

- Melgar vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max y Liga 1 Play)

- Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)