Por Redacción EC

En las últimas horas, el técnico Pablo Guede se encuentra en el centro de la polémica tras protagonizar un enfrentamiento con Hernán Barcos durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga 1. Si bien el incidente generó diversas reacciones entre los hinchas y en el ámbito deportivo, también recibió críticas del periodista Pedro García, quien cuestionó el comportamiento del entrenador dentro de la cancha. Ante ello, el técnico argentino lo confrontó en vivo para responder a sus comentarios, protagonizando un tenso momento en el set. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

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