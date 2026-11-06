En las últimas horas, el técnico Pablo Guede se encuentra en el centro de la polémica tras protagonizar un enfrentamiento con Hernán Barcos durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga 1. Si bien el incidente generó diversas reacciones entre los hinchas y en el ámbito deportivo, también recibió críticas del periodista Pedro García, quien cuestionó el comportamiento del entrenador dentro de la cancha. Ante ello, el técnico argentino lo confrontó en vivo para responder a sus comentarios, protagonizando un tenso momento en el set. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ RESPONDIÓ PABLO GUEDE A PEDRO GARCÍA TRAS SUS CRÍTICAS?

Luego de que el técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, reconociera su error tras el enfrentamiento con Hernán Barcos durante el partido ante Sporting Cristal, disputado en el estadio Alberto Gallardo, la Comisión Disciplinaria lo sancionó con dos fechas de suspensión y una multa. Por su parte, el periodista Pedro García no dudó en cuestionar su comportamiento durante el programa ‘Doble Punta’, donde criticó su actitud dentro del campo y la comparó con la de otros entrenadores del pasado. Frente a estos cuestionamientos, durante el último episodio del podcast, el técnico argentino se comunicó telefónicamente con el programa para responderle al comunicador y pedirle que no lo compare con otros entrenadores, aludiendo a su amplia trayectoria en el fútbol.

Asimismo, el estratega aliancista reconoció que cometió un error y aseguró que trabaja para corregir ello; sin embargo, dejó en claro que nunca incitó a los hinchas. “A mí me avalan 14 años de profesional. Por supuesto que tuve errores y que me equivoqué, lo reconozco. Y cuando tengo que pedir perdón, lo pido. No tengo ningún problema, pero por favor te pido que no me metas en esa bolsa. Yo no soy de hacer estas cosas, pero hay una cosa que no me gustó. Pedro, me metiste en una bolsa que creo que no corresponde. Me metiste en la bolsa de Rabanal, de Melgarejo, y yo jamás le falté el respeto a un periodista insultándolo. Jamás incité a la violencia provocando a una hinchada rival. Lo digo yo, que el otro día me equivoqué y cometí un error gravísimo. Lo sé, lo asumo y me pongo mal”, dijo Guede.

¿QUÉ CONSEJO LE DIO PEDRO GARCÍA A PAOLO GUERRERO EN MEDIO DE SU RECUPERACIÓN?

Paolo Guerrero, una de las figuras de Alianza Lima y quien viene siendo cuestionado por su bajo rendimiento en los últimos meses, viene recuperándose de una fuerte lesión muscular. Frente a ello, a través del podcast ‘Play TV prime’, Pedro García aprovechó para sugerir al delantero que disfrute de la última etapa de su carrera futbolística y se preocupe menos por las críticas. Inclusive, el periodista indicó que el ‘Depredador’ tiene aún la oportunidad de salir campeón con Alianza y arrebatarle el tricampeonato a la ‘U’, con lo que podría retirarse por la puerta grande del club de sus amores.

“Mira, Paolo, te lo digo de verdad. Piénsalo y en realidad goza tu último tiempo de futbolista. Gózalo. Estás extendiendo la carrera; incluso se deslizó que podrías extenderla si Alianza sale campeón hasta la Libertadores del próximo año. Aprovecha levantarte cada mañana siendo el 9 de Alianza Lima, siendo capitán de Alianza Lima. Y goza este camino, esta construcción, esta ruta ganadora que Alianza comenzó en el mes de enero. Alianza en noviembre puede ser campeón nuevamente y tendrás seguramente la posibilidad de festejar de por vida haberte retirado en Alianza Lima jugando en un torneo en el que Alianza recuperó un título que pertenecía a la ‘U’ de tricampeonato. Consejo de pata”, sostuvo.