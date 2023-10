Paco Bazán lanza dura crítica contra Juan Reynoso: “¿Contra Argentina hay cómo?”

Más allá de la dura derrota de Perú ante Chile por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, la selección peruana mostró una vez más la falta de juego y remates al arco durante estos partidos. Ante ello, Paco Bazán no dudo en pronunciarse sobre nuestro próximo rival y criticar el sistema de juego del técnico Juan Reynoso.

¿QUÉ DIJO PACO BAZÁN SOBRE EL TÉCNICO JUAN REYNOSO?

Francisco Bazán, exfutbolista de Universitario de Deportes, decidió opinar sobre el juego de la Bicolor en tierras chilenas y consideró erróneo el planteamiento realizado por Reynoso, destacando el enorme respeto que se mostró a un rival directo que por ahora no está pasando por un buen momento futbolístico.

“Se planteó un partido desde el miedo. No juego a ser entrenador, pero no daba los segundos 45 minutos para plantear diferente y atacar a este desastre de Chile”, dijo Bazán. Asimismo, no dejó pasar la oportunidad de cuestionar el posible juego que ejecutará la Blanquirroja ante la campeona del mundo.

“¿Y viendo lo de hoy, contra Argentina hay cómo? Quedo preocupado porque no encuentro una idea de fútbol y viene Argentina, luego ir a La Paz. Hoy se defendió mal, nos superaron en agresividad y tampoco generamos daño en ataque”, mencionó.

¿QUÉ DIJO PEDRO GALLESE TRAS TERMINAR EL PARTIDO ANTE CHILE?

Pedro Gallese decidió declarar para los medios chilenos luego de la triste derrota de la Bicolor ante La Roja. Sin embargo, el arquero nacional cometió un desliz al querer responder a la provocación de un periodista local. Todo empezó cuando el comunicador lo felicitó por cumplir 100 partidos con la blanquirroja, pero también una derrota más en suelo ‘mapuches’. Esto generó que el seleccionado respondierá de una manera peculiar.

“Cien partidos con la selección peruana, pero esto de la historia se mantiene ¿no? Se llevan otra derrota acá en estas clasificatorias, un partido durísimo como siempre es este ‘Clásico del Pacífico’”, le preguntó el reportero. A lo que el ‘pulpo’ dijo lo siguiente: “La historia es historia, lo cierto es que nosotros fuimos al último Mundial, no hemos podido.... Bueno, al penúltimo mundial, hemos sufrido una dura derrota acá y ahora nos toca Argentina. El partido se abrió en una pelota parada, una desconcentración y hay que corregir eso. Ahora nos toca un partido duro en casa, contra Argentina, sabemos que son los últimos campeones del mundo, pero nos urge sumar puntos”.