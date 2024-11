‘Paco’ Bazán y su dura frase sobre la campaña de Alianza Lima: “Tiene que hacerse cargo de su fracaso”

Alianza Lima cerró el año de manera negativa. Luego de que Universitario empatara con Los Chankas en Andahuaylas, los blanquiazules necesitaban ganarle a Cusco FC para llevarse el Torneo Clausura. Sin embargo, al final perdieron y le dejaron en bandeja el bicampeonato a los merengues. A propósito de ello, Francisco ‘Paco’ Bazán, exarquero merengue, se refirió de manera contundente a la campaña de los ‘íntimos’ en este 2024.

En el programa ‘Ni Loco ni Santo’, Bazán hizo hincapié la labor desempeñada por Bruno Marioni como gerente deportivo: “Alianza tiene que hacerse cargo de su fracaso. A principio de año, Marioni, que es un desastre. Qué bueno que ya se fue, la verdad. Esos extranjeros le hacen daño a la liga peruana. En un momento del año empezaron con el tema del 34, luego lo de Paolo y el número 34 en alusión a ese título”.

Asimismo, Bazán agregó: “Han habido sistemáticamente situaciones que hicieron eco, y creo que también por eso Bustos y Flores han respondido ayer porque han sentido justo responder. Estamos de acuerdo en que Jean no debió decir lo que dijo en ese momento, pero dijo verdades, porque además, el comportamiento de Alianza, desde la dirección deportiva no ha sido ética. Le ha quitado jugadores sin dejarles un sol a los otros equipos. El caso Noriega, el caso Neira, el caso Paolo”.

Por último, el exguardameta criticó que Alianza no pudiera ganar en la última jornada del Clausura con todo a su favor. “Pasaron todo el año diciendo todos quieren centenario y en el partido que tienes que resolverlo en la cancha, con tu gente, con tu hinchada, o sea, en el partido decisivo, todo lo demás no interesa. Lo de ayer fue una final para cada equipo, en el partido más importante del año ni siquiera empataste”.

Fabián Bustos, técnico merengue, se refirió a Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima. “¿Cómo no me va a molestar lo que se habló de mí? Hay un director deportivo que dijo que su equipo había sido el mejor del primer semestre por haber hecho la mejor Copa Libertadores. ¡Por Dios, no ganó un partido!”.

“¿Dónde está Fluminense hoy? ¿Dónde está Botafogo hoy? Uno está en la final de la Libertadores, primero en el Brasileirao, y el otro tratando de salir de la zona de descenso”, agregó el técnico argentino entrevista con L1 Max.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

Cienciano 7-0 Unión Comercio (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Viernes 1 de noviembre

ADT 1-0 Sport Boys (estadio Unión Tarma)

Sábado 2 de noviembre

UTC 1-1 Sport Huancayo (Estadio Germán Jara Contreras)

Atlético Grau 3-1 César Vallejo (Estadio Campeones del 36)

Carlos Mannucci 2-2 Alianza Atlético (Estadio Mansiche)

Domingo 3 de noviembre

Sporting Cristal 3-0 Comerciantes Unidos (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 1-1 Deportivo Garcilaso (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 1-2 Cusco FC (estadio Alejandro Villanueva)

Los Chankas 0-0 Universitario (estadio Monumental)