En una reveladora entrevista concedida a ‘TeleDeportes’ de Panamericana Televisión, Luis Farfán, padre del reconocido futbolista Jefferson Farfán, rompió su habitual reserva para abordar públicamente los detalles íntimos de su relación con su hijo. ¿Qué es lo que dijo el padre de la popular ‘Foquita’? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber.

¿QUÉ ES LO QUE DIJO EL PADRE DE JEFFERSON FARFÁN SOBRE SU RELACIÓN CON SU HIJO LA FOQUITA?

Luis Farfán, padre del reconocido futbolista Jefferson Farfán, ha roto su habitual silencio mediático para explicar públicamente las razones detrás de su discreción y distanciamiento de la exposición mediática. En una entrevista exclusiva con ‘TeleDeportes’ de Panamericana Televisión, Luis reveló que uno de los motivos principales para mantenerse alejado de los medios fue su papel ausente durante la infancia de Jefferson. Admitió abiertamente haber sido un padre poco presente en la vida del popular ‘10 de la calle’, razón por la cual evitaba salir a hablar públicamente para no dar la impresión de querer beneficiarse de la fama de su hijo. Según sus palabras, siempre ha valorado su independencia y prefiere evitar cualquier malentendido sobre su relación con Jefferson ahora que este ha alcanzado la fama.

A pesar de los rumores y especulaciones, Luis Farfán aseguró que su relación con Jefferson es cercana y cordial. Desmintió cualquier idea de conflicto, destacando que mantienen una interacción normal y frecuente. Sin embargo, subrayó la importancia de mantener estos encuentros en privado, lejos de la atención pública y de las interpretaciones malintencionadas. Insistió en que no siente la necesidad de compartir públicamente los detalles de sus conversaciones con su hijo.

Por otro lado, Jefferson Farfán también ha ofrecido su perspectiva sobre su relación con su padre en una entrevista reciente en el podcast ‘La fe de Cuto’. A pesar de la ausencia paterna durante su infancia, Jefferson expresó que no guarda resentimientos hacia su padre y que mantiene un respeto mutuo. Describió su interacción con humor, revelando anécdotas sobre sus bromas compartidas cuando se encuentran. Estas declaraciones arrojan luz sobre una dinámica familiar compleja, pero respetuosa, entre padre e hijo.

Además de sus reflexiones personales, Jefferson Farfán continúa activo en el ámbito empresarial. Recientemente se ha informado que está involucrado en un significativo proyecto inmobiliario al sur de Lima. Según reportes de ‘Todo se Filtra’ de Panamericana TV, está desarrollando un centro comercial en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur, proyecto que inició a principios de año y que se espera inaugurar para diciembre. Este nuevo emprendimiento muestra otra faceta de Jefferson Farfán, más allá de su carrera deportiva, como un hombre de negocios en ascenso.

¿CUÁL FUE EL REGALO QUE RECIBIÓ JEFFERSON FARFÁN POR EL DÍA DEL PADRE?

Jefferson Farfán no dudo en utilizar sus redes sociales para mostrar a sus seguidores el tierno regalo que le obsequió su hija Maialen por el Día del Padre que se celebró este domingo 16 de junio.

El ex seleccionado nacional compartió a través de sus historias de Instagram una imagen donde se ve una cajita de regalo con el mensaje “Papá, eres mi 10″, haciendo alusión a su pasado futbolístico.

De esta manera, la ‘Foquita’ se mostró muy emocionado por mencionado detalle y agradeció a su primogénita de la siguiente manera: “Gracias por el lindo detalle hijita, te amo”.

¿CUÁLES SON LOS HIJOS QUE TIENE JEFFERSON FARFÁN?

Luego que Jefferson Farfán revelara en su podcast ‘Enfocados’ que se transmite mediante YouTube, que tiene una hija de un año y dos meses, los seguidores del futbolistas se sorprendieron por lo dicho y se cuestionaron la cantidad de hijos que tiene hasta ahora. En ese contexto, el popular ‘10 de la calle’ cuenta con cuatro hijos de distintas parejas a lo largo de todos estos años.

La primera se llama Maialén, que fue producto del amor con Mercedes Carrasco. Ambos se conocieron cuando tenían aproximadamente 16 años, pero tiempo después ella salió embarazada y empezaron los conflictos. En ese momento, Farfán no aceptaba ser el padre de la menor, por lo que llevó a problemas legales entre la pareja. Aunque, luego de varios meses llevaron la fiesta en paz por el bien de la pequeña.

Después, viene Adriano y Jeremy que son hijos de Melissa Klug. A pesar que la chalaca tenía tres hijas, ellos tomaron la decisión de iniciar una relación, incluso la ‘Foquita’ se la llevó a Europa cuando en esa época se encontraba jugando para un equipo de Países Bajos. Tras varios años, el amorío termino por supuestas infidelidades por parte de Jefferson, además de fiestas y salidas.

Finalmente, en su programa el exseleccionado nacional confesó que su última hija se llama Luana, pero no entregó más detalles sobre la madre de la menor. No obstante, el medio ‘América Espectáculos’ reveló que la supuesta progenitora sería la joven Darinka Ramírez, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Asimismo, el exjugador de Alianza Lima no dudo en dejar en claro que se encuentra soltero y así lo quiere estar durante todos estos años.