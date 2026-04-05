Por Redacción EC

La selección peruana, de la mano de Mano Menezes, no pudo lograr victoria alguna en sus dos últimos amistosos: perdió 2-0 ante Senegal y empató 2-2 ante Honduras. Si bien había mucha expectativa por ver el comienzo de este nuevo proceso, lamentablemente ni los resultados ni el rendimiento acompañaron. Aunque Perú tuvo algunos momentos de buen juego, la fragilidad defensiva y la poca contundencia en ataque fueron algunos de los problemas que presentó el conjunto blanquirrojo. En este contexto complicado, Luis Tapia, padre de Renato Tapia, encendió la polémica con controversiales declaraciones. El papá del reconocido futbolista peruano analizó el rendimiento de algunos jugadores y de paso criticó que no se hayan convocado a otros que merecen estar. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta situación que ha provocado todo tipo de comentarios en redes sociales por quienes siguen y apoyan a la Bicolor.