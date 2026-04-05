La selección peruana, de la mano de Mano Menezes, no pudo lograr victoria alguna en sus dos últimos amistosos: perdió 2-0 ante Senegal y empató 2-2 ante Honduras. Si bien había mucha expectativa por ver el comienzo de este nuevo proceso, lamentablemente ni los resultados ni el rendimiento acompañaron. Aunque Perú tuvo algunos momentos de buen juego, la fragilidad defensiva y la poca contundencia en ataque fueron algunos de los problemas que presentó el conjunto blanquirrojo. En este contexto complicado, Luis Tapia, padre de Renato Tapia, encendió la polémica con controversiales declaraciones. El papá del reconocido futbolista peruano analizó el rendimiento de algunos jugadores y de paso criticó que no se hayan convocado a otros que merecen estar. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta situación que ha provocado todo tipo de comentarios en redes sociales por quienes siguen y apoyan a la Bicolor.

Padre de Renato Tapia enciende la polémica con controversiales declaraciones sobre la selección peruana: “Van a tener que dejar su lugar”

Respecto a Erick Noriega, Tapia dijo lo siguiente en entrevista en Toca y Pasa: “Podrían jugar juntos, claro, ¿por qué no? Si los dos son volantes centrales. Ahora, nosotros realmente no tenemos nada para regalar, más bien debemos usar lo poco que tenemos y usarlo bien. En el fútbol siempre hay algo que es claro: siempre tienen que jugar los mejores”.

“Si la intención del profesor es probar a los jugadores en el puesto donde él juega, tiene jugadores acá en la liga que quiere ver, es válido, porque son partidos de prueba”, agregó Luis.

El papá de Renato hizo hincapié en que se necesitarán jugadores con más experiencia. “Cuando la exigencia se vaya poniendo más grande y se vea que hay algunos chicos que van a tener que dejar su lugar en la selección porque no van a dar la talla, tendrán que venir los emergentes que están demostrando un buen juego y que se merecen una oportunidad o, en su defecto, van a tener que jugar los que siempre juegan”.

Por último, el padre del popular ‘Cabezón’ hizo un análisis más exhaustivo sobre la selección peruana. “En el fútbol no se trata de cambiar por cambiar, sino de poner a los mejores en el momento. Si un jugador, por más joven que sea, no está rindiendo, entonces lamentablemente tiene que irse a la banca o salir del equipo. La selección no es un mérito a la juventud, sino al rendimiento, por eso se llama selección. No podemos darnos el lujo de desperdiciar jugadores con tanta experiencia y bagaje”.

¿Cuáles son los grupos para el Mundial 2026?

Tras finalizado el repechaje, varios países de distintos continentes obtuvieron los últimos boletos para el Mundial 2026. En esta oportunidad, las selecciones que ganaron sus partidos correspondiente al Repechaje Internacional son República Democrática del Congo e Irak, mientras que en el Repechaje Europeo fueron Turquía, Suecia, República Checa y Bosnia y Herzegovina. De esta manera, conforman las 48 equipos que jugarán el mundial entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, te presentamos los grupos oficiales para el presente torneo:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

¿Cuáles son las sedes del Mundial 2026?

Sede México

Ciudad de México: Estadio Azteca (83 000)

Guadalajara: Estadio Akron (48 000)

Monterrey: Estadio BBVA (53 500)

Sede USA

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (75 000)

Boston: Gillette Stadium (65 000)

Dallas: AT&T Stadium (94 000)

Houston: NRG Stadium (72 000)

Kansas City: Arrowhead Stadium (73 000)

Los Angeles: SoFi Stadium (70 000)

Miami: Hard Rock Stadium (65 000)

New York/New Jersey: MetLife Stadium (82 500)

Philadelphia: Lincoln Financial Field (69 000)

San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (71 000)

Seattle: Lumen Field (69,000)

Sede Canadá

Toronto: BMO Field (45 000)

Vancouver: BC Place (54 000)