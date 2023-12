Paolo Guerrero logró un título más con LDU de Quito tras proclamarse campeón de la LigaPro de Ecuador, tras superar a Independiente del Valle en la definición de penales por 3-0, con lo cual sumó su segundo trofeo en la temporada. Aunque este título pudo significar fortalecer su vínculo con el equipo universitario, lo cierto es que el ‘Depredador’ decidió no renovar su contrato y ahora quedó en calidad de jugador libre, según informó el periodista Germán García Grova.

Previo a esta noticia, el delantero peruano había hecho un pedido a la dirigencia del club ecuatoriano si desean continuar con sus servicios. Según recoge Infobae, Guerrero dijo solo renovaría su contrato si continuaba en el banquillo el director técnico que lo trajo al equipo. La condición llegó a los oídos del presidente del club y esta fue su reacción.

¿CÓMO REACCIONÓ EL PRESIDENTE DE LDU POR LA CONDICIÓN DE PAOLO GUERRERO?

A pesar de que le habrían ofrecido una oferta por su renovación, el capitán de la selección peruana puso como condición la continuidad del entrenador argentino Luis Zubeldía para extender su contrato. Sin embargo, esto no habría sido bien tomado por la directiva de los ‘albos’.

El presidente de LDU de Quito, Isaac Álvarez, expresó que no está de acuerdo con la forma de manejarse del ‘Depredador’, debido a que para él ningún futbolista puede poner ese tipo de condiciones al momento de renovar su contrato.

“Eso es un asunto que no comparto mucho. Eso de que si se queda él me quedo yo, porque es una institución y eso de poner condicionamiento en lo personal no corresponde, porque, en cualquier empresa es bien difícil poner condiciones para ser parte de la institución. Es querer, defender la divisa, defender los colores y trabajar fuerte, y trabajar con ganas”, sostuvo el directivo al medio K-CH Radio.

¿PAOLO GUERRERO Y LUIS ZUBELDÍA NO CONTINUARÁN EN LDU?

Luego de ganar la final a Independiente del Valle, el entrenador argentino Luis Zubeldía manifestó que su permanencia en Liga era complicada, debido a que había varias diferencias con la directiva.

“Estuvimos sufriendo el último mes con el cuerpo técnico porque el futuro es incierto porque estuvimos naufragando en situaciones complicadas, no por nosotros. Nosotros desde el día uno queríamos un 2024 con Liga, pero por cuestiones dirigenciales, hasta que no haya una unión en cuanto a la Comisión de Fútbol y el presidente, de cara al futuro, nosotros la pasamos muy mal, nuestra familia la pasó muy mal, creíamos que no éramos merecedores de esa incertidumbre, pero nos callamos la boca”, manifestó.

Tras aquellas declaraciones, se especula que Zubeldía no continuará como entrenador de LDU y ya se conoció el interés de Colo Colo de Chile para que asuma el cargo de director técnico.

Por otra parte, también se conoció que Guerrero decidió no renovar su contrato con Liga. La información fue revelada por el periodista Germán García Grova mediante su cuenta oficial de Twitter, en la cual indicó que el ‘Depredador’ quedó como jugador libre. Es decir, podría fichar por cualquier equipo la próxima temporada.

Tras estas novedades, ambos quedaron descartados para afrontar la temporada 2024 con LDU de Quito en la cual el equipo universitario disputará la final de la Recopa Sudamericana, la Copa Libertadores y la Copa Interamericana 2024, torneo organizado por la Conmebol y Concacaf, que contará con los campeones de los torneos más importantes de clubes de ambas confederaciones.