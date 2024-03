Jefferson Farfán estrenará este jueves 7 de marzo un nuevo podcast: “Enfocados”. Y, en el adelanto de este lanzamiento que se dará por YouTube, se puede observar que el primer entrevistado es nada menos que Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana y uno de sus mejores amigos. En este contexto, el ‘Depredador’ aseguró que Alex Valera, atacante de Universitario y de la Bicolor, era mejor delantero que él. Ante tal respuesta, la ‘Foquita’ reaccionó de manera muy particular.

Paolo Guerrero dijo que Alex Valera es mejor delantero qué él: así fue la efusiva reacción de Jefferson Farfán

Todo comenzó con las preguntas ‘ping pong’ que le hizo Farfán a Guerrero. “Guerrero o Pizarro (Claudio)”, consultó el exfutbolista. “Pizarro”, contestó el delantero de César Vallejo. “Tampoco te hagas el humilde”, recriminó Jefferson. “Guerrero o el ‘Cuto’ Guadalupe”, preguntó. “No seas pen....”, respondió Roberto Guizasola, quien es el otro conductor de “Enfocados”.

Fue entonces que el ‘Depredador’ dijo en ese momento que Valera era mejor que él. . “No, no, no”, dijo Farfán, mientras que Guizasola hacía gestos manifestando negación. Al final, ambos abandonan la entrevista. “Está hue... ese”, se escucha al final del tráiler de “Enfocados”.

Recordemos que Guerrero y Valera han compartido concentraciones en la Bicolor. Es más, se espera que ambos atacantes sean muy considerados por el técnico Jorge Fossati en las próximas convocatorias de la Blanquirroja.

Estos son los cuidados que tiene Paolo Guerrero para seguir jugando al fútbol a los 40 años de edad

En una entrevista para L1 Radio, Guerrero expresó su sentir en esta etapa de su carrera futbolística. “Tengo 40 años, sé que me queda poco en el fútbol y trataré de aprovecharlo y asimilarlo al máximo”, dijo el capitán de la selección peruana.

Asimismo, tras ser consultado sobre cuál es su secreto para mantenerse en forma, el exCorinthians dijo lo siguiente: “No tengo vicios, gracias a Dios, mi vida y pasión es el fútbol. Quiero sentirme ligero, trato de no excederme en las comidas. Todos los equipos siempre cuentan con un nutricionista, pero el que se tiene que cuidar es uno mismo”.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre enfrentar a Universitario?

El delantero señaló que el partido ante Universitario, a jugarse el próximo 29 de marzo, será especial por ser hincha de Alianza Lima. “Ante Universitario lo voy a ver como un clásico. He jugado en divisiones menores y me fue bien contra Universitario. En Alianza teníamos un buen equipo aparte de Jefferson y por suerte nos fue muy bien”.

El explosivo reclamo de Paolo Guerrero contra el árbitro en su debut con César Vallejo

En su debut con César Vallejo en la Liga 1, Paolo Guerrero lanzó un enérgico reclamo contra el árbitro Christian Santos Zegarra.

“Un poco indignado con el arbitraje, este equipo salió a pegar desde el primer minuto, me metieron un codazo y fue gol de ellos, luego me pisan y no revisa el VAR, esta última jugada va a revisar el VAR, a Jairo Vélez le meten un codazo, le dejan un moretón, se le hincha el ojo y el árbitro no lo expulsa, le saca solamente amarilla, ¿Entonces de qué estamos hablando? Yo ya no entiendo el procedimiento de estos árbitros”, dijo el exBayern Múnich.

