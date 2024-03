Paolo Guerrero disputó su tercer partido con la camiseta de César Vallejo el último fin de semana. Sin embargo, el equipo trujillano cayó 2-0 ante el conjunto rosado y se complicó en la tabla de posiciones de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Como se esperaba, el ánimo del plantel ‘poeta’ no es el mejor en este duro momento. No obstante, la gran sorpresa fue que el ‘Depredador’ no regresó con el resto de sus compañeros a Trujillo. Aquí te contamos qué se sabe al respecto.

El goleador fue abordado por algunos medios de comunicación una vez que apareció en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El atacante, quien viajó a Brasil, se mostró incómodo al dar declaraciones y evidenciaba un malestar físico en uno de sus pies. Recordamos que él salió golpeado sobre los 78 minutos del duelo ante Boys.

“Tengo mucho dolor, pero felizmente no tengo una lesión grave”, señaló Guerrero a América Deportes. Sin embargo, sí se pudo notar que el exCorinthians presentaba una leve cojera mientras caminaba.

El delantero también fue consultado sobre las faltas que le cometieron en el encuentro ante los rosados. “Sí, es parte del partido. No voy a hablar del árbitro, creo que es peor”.

Esta fue la sustancial suma que ganó Paolo Guerrero al clasificar con UCV a la Copa Sudamericana

La Universidad César Vallejo, comandada por el emblemático Paolo Guerrero, selló su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024 después de una victoria contundente sobre Sport Huancayo, con un marcador final de 2-0.

Este logro no solo significa un avance deportivo para el equipo peruano, sino también una sustancial ganancia económica que fortalece su posición en el ámbito financiero.

La Conmebol premió a la UCV con una cifra impresionante de 900 mil dólares por su clasificación, lo que representa un ingreso significativo de 3 millones 351 mil 150 soles para el club.

¿Cuál es el rol de Paolo Guerrero en César Vallejo?

El papel de Paolo Guerrero en este proceso no puede pasarse por alto. Desde su incorporación al equipo ‘poeta’, el reconocido delantero no solo ha destacado en el terreno de juego, sino que también ha contribuido notablemente al crecimiento económico del club. Su presencia ha atraído nuevos auspiciadores y ha generado un aumento notable en la asistencia al estadio Mansiche, que ha estado abarrotado en los últimos encuentros.

Esta combinación de éxito deportivo y aumento en los ingresos ha posicionado a la Universidad César Vallejo como un competidor fuerte en la escena futbolística nacional e internacional.

Ahora, con la mirada puesta en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, la UCV se prepara para enfrentar nuevos retos. Paolo Guerrero, en declaraciones posteriores al partido, ha expresado su determinación de llegar lejos en el torneo continental. El delantero afirmó que el equipo buscará el título y se preparará diligentemente para competir en cada instancia.

Además, ante la posibilidad de enfrentarse a sus exequipos en Brasil, Internacional de Porto Alegre y Corinthians, en la misma fase de grupos, Guerrero ha demostrado su disposición y entusiasmo, expresando que todos los equipos estarán preparados para la pelea y que César Vallejo buscará estar a la altura de cualquier desafío que se presente.

