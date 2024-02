Después de varias reuniones para determinar si Paolo Guerrero jugará o no en el Club Deportivo Universidad César Vallejo, se pudo anunciar por todo lo alto que el delantero nacional sí cumplirá su contrato y jugará para el equipo de La Libertad.

Actualmente, el jugador ya se encuentra en Trujillo y ya pudo sumarse a los entrenamientos del cuadro dirigido por Roberto Mosquera. Ahora varios hinchas se encuentran a la expectativa por la presentación y debut del ‘Depredador’ con la camiseta de los poetas.

En este sentido, una interrogante que surge es cuál será el número que utilizará Guerrero en la UCV. El delantero es recordado por utilizar el dorsal “9″ tanto en la selección peruana como en varios clubes en los que jugó, por lo que los fanáticos se preguntan si usará el mismo número en Vallejo. A continuación, resolveremos esta duda.

¿PAOLO GUERRERO USARÁ EL NÚMERO 9 CON LA CAMISETA DE LA UCV?

Antes de que el goleador histórico de la selección peruana se sumara al plantel del club César Vallejo, ninguno de los jugadores del equipo utilizaba el “9″ en su camiseta. Ahora que el ‘Depredador’ llegó al equipo y el número está completamente disponible, es muy probable que el atacante cargue con tal cifra en su dorsal.

Además, cabe señalar que las redes sociales del club trujillano ha compartido diferentes imágenes del jugador, en las cuales se refiere a él como su “9″, por lo que es un hecho que llevara dicho número.

“La fiebre poeta por nuestro 9″, se lee en una publicación del equipo.

¿QUÉ DORSALES USÓ PAOLO GUERRERO DURANTE SU CARRERA?

El ‘Depredador’ ha tenido la fortuna de llevar el número 9 en la selección peruana y en casi todas los equipos en donde jugó. En Hamburgo de Alemania cargó dicha cifra; de la misma manera lo hizo en Brasil con Corinthians, Flamengo e Inter de Porto Alegre; y recientemente lo volvió a hacer con LDU Quito de Ecuador.

En los únicos equipos que no logró usar el mencionado número fue en Bayern Múnich de Alemania, dónde usó el 33; en Avaí de Brasil, donde cargó el 99; y en Racing Club de Argentina, dónde llevó el 22, según informa Transfermarkt.

¿CUÁNDO SERÍA EL DEBUT DE PAOLO GUERRERO CON EL CLUB CÉSAR VALLEJO?

Tras afirmarse que Paolo Guerrero jugará por el club César Vallejo, se estima que el futbolista pueda tener minutos recien el 2 de marzo, es decir, en la fecha 6 de la Liga 1 cuando reciba a Cusco FC. Asimismo, la otra posibilidad sería cuando el conjunto norteño se enfrente el próximo jueves 7 de marzo a Sport Huancayo por la Copa Sudamericana.

Por su parte. César Acuña confirmó que este martes 27 de febrero se llevará a cabo la presentación oficial del peruano en las instalaciones del club trujillano. Es importante mencionar que, el Depredador viene de salir campeón con LDU de Quito en la CONMEBOL Sudamericana y en la LigaPro de Ecuador.

¿QUÉ DIJO ROBERTO MOSQUERA SOBRE EL DEBUT DE PAOLO GUERRERO CON EL CLUB CÉSAR VALLEJO?

En declaraciones para la prensa, el entrenador de César Vallejo, Roberto Mosquera no dudo en referirse sobre la llegada del futbolista y su posible debut en la Liga 1. El DT aseguró que primero tendrán que evaluarlo antes que sume minutos ya que será la primera vez que jugará en el torneo local, resaltando que está ilusionado por debutar.

“A este tipo de jugadores hay que cuidarlos, pasa por una evaluación física. Vamos a evaluarlo y, después, cuando él esté bien, lo vamos a utilizar. Tenemos que ponerlo en condiciones. Es la primera vez que juega en un equipo peruano y está ilusionado (...) No depende de qué partido es (debut). No me apuren. A este tipo de jugadores hay que protegerlos y ponerlos cuando están realmente bien para no olvidar al Paolo que tantas alegrías nos dio”, señaló.