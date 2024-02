Pese a que ya tiene un contrato firmado, Paolo Guerrero expresó su intención de ya no jugar para la Universidad César Vallejo debido a las amenazas que recibió su familia por parte de presuntos extorsionadores. Actualmente, la dirigencia de los poetas y el equipo legal del delantero se encuentran evaluando la situación para poder rescindir el contrato sin muchas complicaciones.

En este sentido, en caso de que el ‘Depredador’ pueda resolver su contrato, muchos fanáticos se preguntan si el máximo goleador de la selección peruana podría jugar para otro equipo de la Liga 1 Te Apuesto. En torno a esta duda hablaremos a continuación.

¿PAOLO GUERRERO PODRÍA JUGAR POR OTRO CLUB PERUANO TRAS DESVINCULARSE DE CÉSAR VALLEJO?

Si bien se conoció que el Club Deportivo Universidad César Vallejo habría registrado el contrato con Paolo Guerrero en la Federación Peruana de Fútbol, esto no sería impedimento para que el ‘Depredador’ juegue para otro equipo de la Liga 1 Te Apuesto, así lo indicó el especialista en derecho deportivo Marco La Jara.

“Puede haber alguna eventualidad para que se anule ese registro y que pueda jugar por otro club, si es que el libro de pases no está cerrado. Todos procuran favorecer al futbolista para que él pueda trabajar”, explicó para el diario La República.

Sin embargo, existe un escenario que podría hacer que el delantero peruano no pueda fichar por otro equipo. Podría surgir un acuerdo contractual con la escuadra de Trujillo en el que Guerrero se comprometa a no vestir la camiseta de otro club del fútbol peruano que no sea la de los poetas.

“En el derecho civil existen las ‘obligaciones del no hacer’ y, si se da el caso, Paolo Guerrero se estaría obligando a no contratar con un equipo peruano. Si eso lo pone en blanco y negro (en un contrato), se podría dar, pero es muy improbable”, añadió el abogado.

¿POR QUÉ PAOLO GUERRERO NO JUGARÁ EN LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO?

Este jueves 15 de febrero, en diálogo con América Noticias, el delantero de 40 años contó que su madre, la señora Petronila Gonzales, le dijo que recibió mensajes amenazantes de presuntos extorsionadores, los cuales pondrían en peligro su seguridad y de su familia durante su estadía en Trujillo.

“Habla tía Peta, mándale este recado a Paolo, acá el norte es nuestro y que vaya acomodándose a nuestro ritmo. Queremos que nos haga una colaboración a la organización, caso contrario así esté con 10 guardaespaldas lo vamos a topar”, se lee en uno de los mensajes que recibió Doña Peta y que compartió América Noticias.

Tras darse a conocer las amenazas, Guerrero lamentó ya no poder jugar en la UCV. “Lo que yo más quería era jugar en Vallejo”, expresó inicialmente el exdelantero de LDU de Quito. “Todo era felicidad, ya me hacía la idea de que iba a viajar en Trujillo, y por la noche mi mamá me llama a decirme los mensajes que le había llegado, muy nerviosa”.

“No sabíamos hasta dónde podía llegar eso. No le di mucho interés. Luego llamé a Cuevita (Christian Cueva). Me dijo acá la cosa está picante pero tranquilo. Acudimos al ministro (del Interior). Mis padres están en Perú y obviamente están con los nervios”, señaló en el noticiero.