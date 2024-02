¿Paolo Guerrero se presentará a los entrenamientos de César Vallejo? Esto dijo su abogado

Durante estos días, se viene tocando mucho el tema sobre Paolo Guerrero y la decisión de no jugar en la UCV debido a que Doña Peta, madre del delantero de la selección peruana, habría sido amenazada por una banda criminal en Trujillo. Ante ello, Julio García, abogado del futbolista, se pronunció al respecto y dejó en claro la posición del peruano, pese a que hay una cláusula millonaria de rescisión. Todos los detalles en la siguiente nota.

¿QUÉ DIJO EL ABOGADO DE PAOLO GUERRERO SOBRE PRESENTARSE EN LOS ENTRENAMIENTOS DE LA UCV?

Este 15 de febrero, el abogado Julio García brindó una entrevista a GOLPERU para referirse a la situación actual de Paolo Guerrero, ya que anteriormente los Acuñas mencionaron que lo esperan el sábado en el club trujillano. El profesional sostuvo que el ‘Depredador’ no tiene la intención de estar allí ese día, por lo que aguardarán su despido definitivo.

“No existe intención a partir de ahora de Paolo de presentarse al entrenamiento al club este sábado. Sin embargo, si Vallejo no lo libera le tendrá que iniciar un proceso de despido porque Paolo no se va a presentar”, dijo tajantemente el abogado de Guerrero.

Por su parte el periodista deportivo le consultó a García sobre la posibilidad de que Vallejo lo siga esperando y si esta situación es legalmente posible, por lo que el defensor señaló que una persona no puede estar en un lugar donde no quiere, pero que en términos de normas deportivas le dan la potestad al jugador de realizar una renuncia voluntaria.

“Claro, nadie puede obligar al trabajador a hacer lo que considera que no debe hacer que lo pone en riesgo. La ley y las normas deportivas lo consagran así al igual que las leyes laborales le da al jugador la posibilidad de hacer una renuncia voluntaria. En términos teóricos hay un plazo para que el empleador pueda liberarlo, pero si no lo libera y el trabajador falta tres veces permiten al club dar por terminado la relación laboral”, explicó para dicho medio.

¿QUÉ DIJO EL ‘PATRÓN’ VELÁSQUEZ SOBRE PAOLO GUERRERO EN ALIANZA LIMA?

Luego de disputarse el clásico nacional entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la tercera fecha del apertura de La Liga 1, uno de los que estuvo presente fue José ‘Patrón’ Velásquez que decidió brindar una entrevista para la plataforma digital Tato y Luis, donde se refirió sobre Paolo Guerrero y la situación del club de sus amores en el torneo nacional.

El ‘Patrón’ fue consultado sobre la presunta incorporación del delantero de la selección peruana a Alianza tras encontrarse sin equipo, por lo que el exfutbolista mencionó que por la edad de dicho jugador no podría desarrollarse bien y de esta manera descartó tal posibilidad. “Paolo prácticamente está con cierta edad realmente. De hecho, por los años es bien difícil jugar bien”, sostuvo.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para comentar acerca del último clásico en la cual Alianza Lima no pudo conseguir una victoria como local, sumando así su primera derrota en el campeonato. “Ha ganado el que realmente ha jugado mejor. No veo en Alianza que marquen la diferencia, ninguno de los jugadores. Es para preocuparse, tienen que conseguir jugadores que marquen la diferencia y no veo a ninguno”, detalló para dicho medio.