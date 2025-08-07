En medio de los saludos y homenajes por el aniversario número 101 de Universitario de Deportes, una declaración generó polémica entre los hinchas cremas. Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima y uno de los máximos referentes de la selección peruana, fue abordado por la prensa y no evitó pronunciarse sobre la fecha especial que celebra el eterno rival de su club.

Con tono pícaro, Guerrero saludó a Universitario, pero dejó una frase que probablemente no agradará a los seguidores merengues. En plena efervescencia de emociones por parte de jugadores actuales, exfutbolistas y leyendas del club crema, la respuesta del ‘Depredador’ no pasó desapercibida. A continuación, te contamos qué dijo el delantero.

¿QUÉ DIJO PAOLO GUERRERO SOBRE EL ANIVERSARIO DE UNIVERSITARIO?

Con una sonrisa y algo de ironía, Paolo Guerrero expresó frente a las cámaras: “Desearle lo mejor a Universitario, pero igual Alianza sigue siendo el más grande”. La frase, aunque formulada como un saludo, dejó clara su lealtad al cuadro blanquiazul y encendió los ánimos entre los fanáticos cremas.

🎙️"Desearle lo mejor a Universitario, pero Alianza sigue siendo el más grande. Gianfranco Chávez es un jugador con mucha proyección, ayudará mucho. La lesión del tobillo la superé".



Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/WZE9amsRqt — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) August 7, 2025

¿QUÉ DIJERON LOS REFERENTES Y JUGADORES DE UNIVERSITARIO?

Numerosos jugadores del plantel actual y exfutbolistas vinculados al club utilizaron sus redes sociales para expresar su amor por la ‘U’. Aldo Corzo, capitán del equipo, destacó el orgullo de formar parte de la historia crema. Otros como Jairo Concha, Alex Valera y Rodrigo Ureña compartieron mensajes cargados de emoción y fotografías emblemáticas. También se sumaron refuerzos como Anderson Santamaría y figuras del pasado como José Carvallo, Rainer Torres y Raúl Ruidíaz, este último con un mensaje más sobrio acompañado de una imagen alusiva al club.

¿CÓMO CELEBRARÁ UNIVERSITARIO SU ANIVERSARIO 101?

En primer lugar, el club publicó un video institucional emotivo en sus redes, repasando momentos icónicos de su historia, incluidos títulos recientes, leyendas como Lolo Fernández y su influencia a nivel nacional.

Además, este viernes 8 de agosto el club organizará un evento especial en la explanada del estadio Monumental, con presentaciones musicales, leyendas del club, barra libre y catering. Las entradas están disponibles en la plataforma Ticketmaster.

¿CUÁL ES LA ACTUALIDAD DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

En lo deportivo, el equipo dirigido por Jorge Fossati busca asegurar el Torneo Clausura y coronarse campeón nacional sin necesidad de disputar finales, tras haberse quedado con el Apertura. Asimismo, se prepara para enfrentar a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. En el ámbito institucional, el club dejó atrás la incertidumbre con la reciente elección de Franco Velazco como nuevo administrador, según informa Infobae.