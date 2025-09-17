En 2022, Alianza Lima no solo levantó la copa a nivel nacional, sino que escribió una historia de gloria al conquistar el bicampeonato. Fue un equipo tejido con la sabiduría de veteranos curtidos en mil batallas, figuras que supieron darle alma y temple a cada partido. Entre ellos brilló Jefferson Farfán, un ícono cuyo talento y carisma se impusieron en el campo. Sin embargo, durante esa campaña también fue protagonista de una supuesta pelea con Paolo Hurtado, quien salió a dar detalles sobre dicho conflicto.
Tiempo después, el ‘Caballito’ rememoró aquel episodio que marcó su última etapa en el fútbol profesional. Lo hizo con la soltura de quien ya no carga camisetas ni presiones, durante una entrevista en el programa de YouTube Doble Punta, donde volvió a poner sobre la mesa los días de tensión que vivió dentro del vestuario blanquiazul.
“Nadie va a contar porque nadie sabe, solo lo sabe la persona (Farfán) y yo, no me gusta hablar mucho sobre eso, para hacerlo corto, un día sentí que esa persona me faltó el respeto, a pesar de que yo le tenía mucho aprecio y sentí que mi ídolo se había ido”, contó Hurtado.
“Si lo veo lo saludo, lo he visto y lo he saludado sin ningún problema… Cuento lo que pasó y la falta de respeto, yo quise pedir disculpas por lo que significaba”, agregó Paolo, de recordado y exitoso paso por la Bicolor.
