Por Kenyi Peña Andrade

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y las selecciones clasificadas afinan los últimos detalles con la mirada puesta en el trofeo más prestigioso del fútbol. Estados Unidos, México y Canadá serán los encargados de recibir una edición histórica que marcará un antes y un después en la competencia. Tras la conclusión de gran parte de los procesos clasificatorios alrededor del mundo, 48 equipos aseguraron su presencia en el torneo y quedaron distribuidos en 12 grupos integrados por cuatro selecciones cada uno. Con ello, quedó prácticamente definido el panorama de una cita mundialista que reunirá a más países que nunca. La ampliación del certamen también traerá importantes cambios en el calendario y la cantidad de encuentros. En total se disputarán 104 partidos, una cifra considerablemente superior a los 64 que se jugaron en la edición anterior. Asimismo, el campeonato se extenderá durante 39 días y tendrá como escenario 16 ciudades sedes repartidas entre los tres países anfitriones. Con los grupos definidos y los estadios confirmados por la FIFA, la expectativa continúa creciendo entre aficionados, jugadores y selecciones que sueñan con levantar la copa más codiciada del fútbol. A continuación, conoce todos los detalles sobre la organización, el formato y las sedes de esta histórica edición mundialista.