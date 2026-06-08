La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y las selecciones clasificadas afinan los últimos detalles con la mirada puesta en el trofeo más prestigioso del fútbol. Estados Unidos, México y Canadá serán los encargados de recibir una edición histórica que marcará un antes y un después en la competencia. Tras la conclusión de gran parte de los procesos clasificatorios alrededor del mundo, 48 equipos aseguraron su presencia en el torneo y quedaron distribuidos en 12 grupos integrados por cuatro selecciones cada uno. Con ello, quedó prácticamente definido el panorama de una cita mundialista que reunirá a más países que nunca. La ampliación del certamen también traerá importantes cambios en el calendario y la cantidad de encuentros. En total se disputarán 104 partidos, una cifra considerablemente superior a los 64 que se jugaron en la edición anterior. Asimismo, el campeonato se extenderá durante 39 días y tendrá como escenario 16 ciudades sedes repartidas entre los tres países anfitriones. Con los grupos definidos y los estadios confirmados por la FIFA, la expectativa continúa creciendo entre aficionados, jugadores y selecciones que sueñan con levantar la copa más codiciada del fútbol. A continuación, conoce todos los detalles sobre la organización, el formato y las sedes de esta histórica edición mundialista.

Para que lo apuntes: estos son todos los grupos del Mundial 2026





Tras finalizado el repechaje, varios países de distintos continentes obtuvieron los últimos boletos para el Mundial 2026. En esta oportunidad, las selecciones que ganaron sus partidos correspondiente al Repechaje Internacional son República Democrática del Congo e Irak, mientras que en el Repechaje Europeo fueron Turquía, Suecia, República Checa y Bosnia y Herzegovina. De esta manera, conforman las 48 equipos que jugarán el mundial entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, te presentamos los grupos oficiales para el presente torneo:

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador Grupo F : Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Francia, Senegal, Noruega e Irak Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Argentina, Argelia, Austria y Jordania Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

¿Qué debes saber sobre el precio de las entradas?

Respecto a la compra de entradas, la FIFA indicó que los aficionados interesados en obtener información sobre los boletos para la FIFA World Cup deberán registrarse previamente en el portal oficial del organismo. Para completar el proceso, será necesario ingresar datos personales como nombre, correo electrónico y el idioma de preferencia.

Una vez enviado el formulario de inscripción, los usuarios recibirán en su correo distintas actualizaciones y avisos relacionados con la venta de entradas para el torneo futbolístico más importante del planeta.

Sedes para el Mundial 2026

Sede México

Ciudad de México: Estadio Azteca

Guadalajara: Estadio Akron

Monterrey: Estadio BBVA

Sede Canadá

Toronto: BMO Field

Vancouver: BC Place

Sede Estados Unidos

Nueva York / Nueva Jersey: MetLife Stadium (Sede de la Final)

Los Ángeles: SoFi Stadium

Dallas: AT&T Stadium (Ciudad con más partidos)

San Francisco / Santa Clara: Levi’s Stadium

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Seattle: Lumen Field

Houston: NRG Stadium

Filadelfia: Lincoln Financial Field

Miami: Hard Rock Stadium

Kansas City: Arrowhead Stadium

Boston: Gillette Stadium