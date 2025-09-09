No cabe duda de que Ricardo Gareca ha sido uno de los entrenadores más queridos de nuestro país, debido a que logró clasificar a la selección peruana al Mundial Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia, un subcampeonato en la Copa América 2019, entre otras victorias. Inclusive, el liderazgo del argentino y la consolidación de su estilo de juego han puesto en evidencia la buena relación que logró mantener con los jugadores, motivo por el cual ha sido reconocido por muchos. En ese contexto, un video se hizo viral en las redes sociales en la que el periodista Jaime Chincha envió un emotivo mensaje al ‘Tigre’ debido a la histórica clasificación de ‘La Bicolor’ al Mundial 2018. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO JAIME CHINCHA SOBRE RICARDO GARECA TRAS CLASIFICAR A LA SELECCIÓN PERUANA AL MUNDIAL 2018?

Tras el sensible fallecimiento del periodista Jaime Chincha, a los 48 años, este domingo 7 de septiembre, han surgido diversos videos en los que se le recuerda opinando sobre temas coyunturales, generando diversas reacciones en las redes sociales. De hecho, en medio de la fiesta mundialista durante estas épocas, surgió un video en la que el recordado presentador de noticias dedica unas emotivas palabras a Ricardo Gareca por llevarnos al Mundial de Rusia 2018 luego de 36 años, tras vencer a Nueva Zelanda por 2-0 en el Estadio Nacional.

Durante el clip, Chincha agradeció al argentino por haber brindado tanta alegría al pueblo peruano, en especial a su hijo, quien lloró de emoción al ver por primera vez a la selección clasificar a una cita mundialista. De esta forma, hizo una comparación con su infancia, cuando le tocó presenciar la clasificación de la blanquirroja al Mundial de España 1982. “A Ricardo Gareca le voy a agradecer eternamente. Ver a mi hijo con la camiseta de la selección llorando de la emoción, eso se lo voy agradecer toda la vida. Muchos padres, tíos, todos nosotros sentimos esa alegría que yo no recordaba porque éramos muy chico cuando clasificamos a España”, dijo visiblemente emocionado.

EL EMOTIVO MENSAJE DE JIMMY CHINCHAY A JAIME CHINCHA TRAS SU MUERTE

El domingo 7 de septiembre, a los 48 años, Jaime Chincha falleció a causa de un infarto fulminante en su domicilio ubicado en la calle Santa Isabel en el distrito de Miraflores. Esta noticia repercutió rápidamente a nivel nacional debido a su larga trayectoria, en la que destaca su inicio en el mundo del periodismo integrando el equipo fundador de Canal N en 1999. Eso no es todo, durante sus más de dos décadas dedicada a la profesión tuvo la oportunidad de formar parte de América Televisión, Frecuencia Latina, Willax TV, RPP, entre otros.

Y es que, gracias a su estilo directo y crítico, se consolidó como una de las figuras más influyentes del periodismo nacional en los últimos años. Por ello, con el objetivo de rendirle un sentido homenaje, el periodista Jimmy Chinchay utilizó su programa para enviarle un emotivo mensaje a quien fue su compañero en Canal N durante varios años. El presentador de noticias, visiblemente afectado, confesó que recibió la noticia con profundo dolor, aunque aprovechó el momento para rememorar los gratos recuerdos compartidos durante su paso por el canal, donde fue uno de los fundadores.

“Jaime se fue a los 48 años, una edad muy joven para un paro cardiaco. Un amigo me escribe al mediodía para darme la noticia y no podía creerlo como muchos. Llamé a Angélica Valdés y me confirmó la información. Desde aquí nuestro saludo, homenaje, el programa te lo dedicamos Jaime y descansa en paz. A la familia las condolencias del caso. Nos ha chocado e impactado. Jaime fue fundador de Canal N, allá en 1999. Él cumplía su aniversario (4 de julio) cada vez que Canal N cumplía su aniversario. Sin duda un vacío, el periodismo está de luto. Jaime descanse en paz”, dijo Chinchay muy conmocionado.