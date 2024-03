Paraguay Brasil 1 4

Paraguay vs Brasil EN VIVO y ONLINE | Consulta todo sobre el Sudamericano Femenino Sub-17 y sus últimos partidos, las selecciones de Paraguay y Brasil se enfrentan este domingo 31 de marzo del 2024 a las 6:30 p.m. (horario local de Perú), 7:30 p.m. (hora local de Paraguay) y 8:30 p.m. (horario local de Brasil). La contienda futbolística tendrá lugar en el estadio Ypané, ubicado en Paraguay. ¿En qué canal ver Paraguay vs Brasil EN DIRECTO? Si estás interesado en sintonizar el partido, este será emitido a través de la señal de DirecTVSports y Tigo Sports. No te pierdas este duelo crucial en el que Paraguay y Brasil buscarán llegar a la gran final.