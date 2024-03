Paraguay vs Chile EN VIVO y ONLINE | Consulta aquí todo sobre la fecha 5 del Sudamericano Femenino Sub-17 que se desarollará este jueves 21 de marzo del 2024 a las 6:30 p.m (horal local de Perú) y 8:30 p.m. (horal local de Argentina). En enfrentamiento entre la selección chilnena y paraguaya se dará en el en el Estadio Ypané ubicado en Paraguay. ¿Dónde ver EN VIVO Paraguay vs Chile? Podrás sintonizar el partido a través de la señal digital de NTV o TVN desde Chile, asimismo también podrás ingresa a la web oficial para seguir la transmisión. No te pierdas el partido que definirá si Paraguay sigue arriba en la tabla o si Chile logra sumar más puntos a los 6 iniciales que lo mantiene en el tercer puesto.

