Universitario comenzó su pretemporada el último lunes. En medio de gran expectativa, también estuvieron presentes los nuevos jugadores que formarán parte del plantel 2026, sin embargo, estuvo ausente Sekou Gassama. El delantero español pidió un permiso especial y se unirá a sus compañeros en los próximos días. A propósito de ello, Pedro García se refirió a su contratación y la comparó con famoso delantero de Alianza Lima.

Pedro García apuesta fuerte: asegura que Sekou Gassama ‘la romperá’ en la Liga 1 y lo compara con estrella de Alianza Lima: “Va a...”

“Yo aprendí una cosa antes ser periodista y no la he dejado de tratar de aplicar. Una vez fui a jugar fútbol a un sitio, entró el equipo rival. El equipo rival era de nuestro tamaño, todos más o menos de la edad, del tamaño. En el equipo rival entró un chiquitito, que parecía el hermanito menor que faltó uno y completaron con un chiquitito. Ya alguien dijo ‘¿y este chibolo? Uno le dijo al otro de mis amigos ‘¿lo has visto jugar?’ No. ‘No te rías’. La rompió el chibolo”, empezó diciendo Pedro en ‘Doble Punta’.

“Lo traslado siempre al tema de la hoja de vida. Este senegalés, alguna prensa española dice que era muy movedizo, muy potente. En el fútbol peruano, ser un portento físico hace la diferencia. ¿Diego Churín lo era? No, para mí ‘portento físico’ no es que seas grandote, sinouno como Eryc Castillo, que no es grandote, es normal, pero físicamente se ha sostenido. Sin ser Castillo una exquisitez técnica, con esa fuerza, ¿no ha hecho la diferencia? Sí la hace”, agregó García.

Cuándo será la Noche Crema 2026

El próximo 24 de enero, la ‘U’ enfrentará a la Universidad de Chile en la tan esperada “Noche Crema 2026”, que se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate. Hay mucha expectativa, pues los hinchas podrán ver en vivo a los nuevos jugadores.

Inició la pretemporada de Universitario

De otro lado, con el mensaje “Nuevamente juntos”, Universitario saludó a sus jugadores y a la afición, generando expectativa de cara a la temporada 2026. Este lunes, tal como es costumbre, varios jugadores pasaron exámenes médicos.

El domingo pasado, el entrenador español Javier Rabanal recorrió las instalaciones de Campo Mar ‘U’, escenario habitual de los entrenamientos de verano del equipo, en lo que marcó el arranque oficial de la preparación del plantel para sus próximos desafíos.

