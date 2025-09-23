Cusco FC cayó 2-0 ante ADT en condición de local y dejó escapar la posibilidad de recuperar el liderato del Torneo Clausura 2025. Con este resultado, Universitario se mantiene en el primer lugar. En este contexto, la expectativa crece, pues ambos clubes se enfrentarán este sábado en el estadio Monumental. Sobre ello opinó Pedro García, conocido y polémico periodista.

“Yo no quiero caer en ese aparente futbolero populismo al decir que la ‘U’ ya ganó. Es muy populista decir que la ‘U’ ya ganó; lo que sí creo es que Cusco FC tiene el fútbol para complicar y eventualmente ganarle a la ‘U’ en Lima. Cusco tiene el fútbol para ganarle; ¿qué cosa no tuvo con ADT? No tuvo carácter. Y si no tiene carácter en el Monumental es otra historia", empezó diciendo el popular ‘Internacional’ en ‘Fútbol Excitante’

“Lo he visto jugar a Cusco FC de muy buena factura; por ejemplo, hace una semana contra Cristal hizo un gran partido, individual y colectivo. Ese mismo equipo en menos de una semana está en Lima; no creo que haya mucha distancia entre el equipo que derrotó a Cristal y el que venga a Lima; no tiene bajas, no tiene lesionados, no tiene otro técnico, no tiene una lejanía de tiempo versus el partido aquel.Va a haber un buen partido en Lima, y dentro de ello, no veo por qué Cusco FC no pueda dar un batacazo en Lima”, agregó Eloy.

Pedro García trabajó durante mucho tiempo en "Al Ángulo".

¿A qué hora juegan Universitario y Cusco FC?

Cremas y cusqueños se enfrentarán este sábado 27 de septiembre desde las 6 p.m. en el estadio Monumental, el cual promete un lleno total de hinchas, tal como ha sido costumbre en los últimos años. Se trata de un choque de descarte muy esperado por los aficionados de estos dos equipos.

Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sábado 20 de septiembre

UTC 1-2 Universitario de Deportes (Finalizado)

Domingo 21 de septiembre

Melgar 6-1 Los Chankas (Finalizado)

Juan Pablo II 0-0 Sporting Cristal (Finalizado)

Sport Huancayo 5-2 Cienciano (Finalizado)

Alianza Lima 4-0 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Lunes 22 de septiembre

Alianza Atlético 3-0 Ayacucho FC (Finalizado)

Cusco FC 0-2 ADT (Finalizado)

Sport Boys 1-1 Atlético Grau (Finalizado)

Descansan: Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso

Programación de la fecha 11 del Clausura

Jueves 25 de septiembre

15:00 Ayacucho FC vs. Juan Pablo II

19:00 Deportivo Garcilaso vs. UTC

Viernes 26 de septiembre

11:00 Alianza UDH vs. Sport Boys

13:15 ADT vs. Alianza Atlético

15:30 Atlético Grau vs. Sport Huancayo

Sábado 27 de septiembre

15:00 Comerciantes Unidos vs. Melgar

18:00 Universitario vs. Cusco FC

Domingo 28 de septiembre

18:00 Cienciano vs. Alianza Lima