Pedro García cuestiona el interés de Alianza Lima por Gallese y propone otro fichaje clave: “Yo lo destinaría a...” | Composición EC: @pedroelinternacional / @pedrogallese1 / @alianzalima
Pedro García cuestiona el interés de Alianza Lima por Gallese y propone otro fichaje clave: “Yo lo destinaría a...” | Composición EC: @pedroelinternacional / @pedrogallese1 / @alianzalima
Por Redacción EC

La posibilidad de que Pedro Gallese llegue a Alianza Lima para afrontar el Torneo Clausura 2026 continúa generando diversas reacciones en el fútbol peruano. Si bien la salida de Guillermo Viscarra dejó un espacio disponible en la portería del conjunto blanquiazul, la opción de incorporar al guardameta de la selección peruana ha abierto un debate sobre si realmente se trata de la principal necesidad del equipo dirigido por Pablo Guede. En medio de las especulaciones, el periodista Pedro García expresó su desacuerdo con destinar una importante suma de dinero a reforzar el arco, al considerar que Alejandro Duarte ha respondido con un gran rendimiento y ha sido una de las figuras del Torneo Apertura 2026. Además, planteó cuál debería ser la prioridad de Alianza Lima para fortalecer su plantel.

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