La posibilidad de que Pedro Gallese llegue a Alianza Lima para afrontar el Torneo Clausura 2026 continúa generando diversas reacciones en el fútbol peruano. Si bien la salida de Guillermo Viscarra dejó un espacio disponible en la portería del conjunto blanquiazul, la opción de incorporar al guardameta de la selección peruana ha abierto un debate sobre si realmente se trata de la principal necesidad del equipo dirigido por Pablo Guede. En medio de las especulaciones, el periodista Pedro García expresó su desacuerdo con destinar una importante suma de dinero a reforzar el arco, al considerar que Alejandro Duarte ha respondido con un gran rendimiento y ha sido una de las figuras del Torneo Apertura 2026. Además, planteó cuál debería ser la prioridad de Alianza Lima para fortalecer su plantel.

¿POR QUÉ PEDRO GARCÍA CREE QUE GALLESE NO ES LA PRIORIDAD DE ALIANZA LIMA?

Durante el programa de YouTube ‘Doble Punta’, Pedro García dejó en claro que no considera que el arco sea una posición que necesite cambios inmediatos. Para el comentarista, Alianza Lima ya cuenta con un futbolista que respondió cuando fue exigido y que tuvo un papel determinante en la reciente conquista del Torneo Apertura 2026, refiriéndose a Alejandro Duarte. Por ello, lanzó una pregunta para respaldar su postura: “¿El problema de Alianza Lima está en el arco? No”.

En este contexto, el periodista explicó que un fichaje de la magnitud de Gallese implicaría una inversión considerable, por lo que, desde su perspectiva, ese presupuesto debería utilizarse para fortalecer otra línea del equipo que todavía necesita variantes competitivas, según recoge Infobae.

Pedro Gallese. (Foto: AFP)

¿EN QUÉ POSICIÓN CONSIDERA QUE DEBERÍA INVERTIR EL CLUB?

García señaló que el plantel ya cuenta con suficientes alternativas en ataque y que la prioridad tendría que centrarse en el mediocampo. A su juicio, un volante de jerarquía le permitiría a Pablo Guede disponer de más recursos para afrontar el resto de la temporada y elevar el rendimiento colectivo.

“Si traes a un Nicolás Díaz que te complemente la defensa y si ya tienes arquero, la gran inversión mejor ponle en el medio”, sostuvo.

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR LA LLEGADA DE GALLESE A ALEJANDRO DUARTE?

Otro de los aspectos que abordó Pedro García fue el posible impacto que tendría esta contratación sobre Alejandro Duarte.

El comunicador afirmó que modificar una estructura que viene dando resultados no tiene mucho sentido, especialmente para un arquero que ha respondido con buenas actuaciones. “Lo armado no se desarma, y Alianza está armado también en función del arquero que tiene. No toques lo que funciona”, remarcó.

Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)

¿CUÁL SERÍA EL MOMENTO MÁS ADECUADO PARA INTENTAR SU FICHAJE?

Pedro García indicó que la operación tendría mayor sentido una vez que concluya el vínculo contractual de Duarte. Según explicó, en ese escenario ambas partes tendrían claro que existiría una competencia por la titularidad desde el inicio y no como consecuencia de un cambio inesperado en plena temporada.

Para cerrar su análisis, advirtió que realizar ese movimiento ahora podría afectar la confianza del arquero campeón y complicar el manejo del grupo. Incluso afirmó que “Parecería ser un poco contrario a manejar bien tu vestuario”, ya que Duarte podría interpretar la llegada de Gallese como una señal de que el cuerpo técnico no está plenamente convencido de su rendimiento.