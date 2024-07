El futbolista Christian Cueva vuelve a ser franco de críticas tras su aparición junto a Carrillo celebrando en una discoteca luego de la eliminación de la selección peruana en la Copa América 2024. La polémica se desató al reportarse que ambos jugadores habrían salido a “celebrar”, corto tiempo después de la derrota frente a Argentina. Como es de esperarse, anteriormente el periodista deportivo Pedro García ya ha lanzado duras críticas contra el popular Aladino y esta vez no fue la excepción. A continuación, te contamos todo lo sucedido.

Christian Cueva y André Carrillo en discoteca. Foto: composición EC/captura 'Amor y fuego'

En la emisión del programa Al Ángulo, Pedro García se pronunció indicando el mal momento que habían elegido Cueva y Carrillo para divertirse. Más aún haciendo énfasis en lo alejado que ha estado el primero de las canchas y cómo a pesar de esto, el director técnico Fossati lo añadió a la lista de convocados. Es así que deja en evidencia que en una temporada que no ha sido beneficiosa para Cueva debería estar enfocado en su carrera y en busca de ser reclutado por un gran equipo.

“Qué falta de empatía... Que falta de tino para elegir ese momento para salir. No solamente es el qué, es el cuándo. Y en el cuándo la han pifiado mal” sentenció García. “En lugar de ir al tono, debe estar tratando de agarrar equipo... debe descansar para que un equipo lo llame.” El comentarista deportivo añadió que de observar como dirigente a Christian Cueva en su faceta actual, se desanimaría de incluirlo en un equipo.

Es así que el periodista hizo un llamado de atención al seleccionado: “Cueva tiene que hacerse un favor y brindar una imagen que lo ayude a conseguir equipo. Las imágenes que se difunden en un tono, no lo ayudan. Él tiene que conseguir equipo y lo que está haciendo es sabotearse al aparecer en imágenes no futbolísticas”.

Por otro lado, García también reveló que espera una mejor reacción por parte de Cueva, lo que calificó como no hacerse la víctima frente a las críticas de la opinión pública y encaminarse hacia un mejor resultado para las Eliminatorias: “Él no tiene equipo, es diferente, él conspira con la posibilidad de que un equipo lo llame... no se ayuda, se sabotea, luego dirá que la prensa lo mata y lo persigue. Si no agarra equipo en setiembre, que ni se le ocurra”.

Desde luego, Christian Cueva no fue el único cuestionado sino también otros de sus compañeros como André Carrillo, a quien se calificó su participación como pobre en los partidos jugados, añadiendo que podía ser una consecuencia de la posición inadecuada al ponerlo de 8. Por último, el periodista de Movistar Deportes también realizó una crítíca a Paolo Guerrero señalando que no estuvo al nivel necesario en el último enfrentamiento dejándolo expuesto frente al rival argentino.