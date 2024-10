Universitario de Deportes se perfila como el gran candidato a ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Los cremas derrotaron a Comerciantes Unidos por 2-0 en Cajabamba y ya le sacaron una ventaja de tres puntos a Alianza Lima, su más cercano perseguidor. Si bien faltan todavía cuatro jornadas para el final, los cremas siguen mostrándose muy sólidos. A propósito de ello, Pedro García, periodista de Movistar Deportes, no aseguró que los merengues ya sean ganadores de la segunda competencia del año, pues Sporting Cristal les puede ganar.

Pedro García no asegura que Universitario saldrá ganador del Clausura: “Cristal le puede ganar a la ‘U’”

“Te diría que el torneo está casi resuelto y tal si no hubiese el partido ante Cristal, porque tengo entendido, por lo poco que sé de fútbol, que Cristal le puede ganar a la ‘U’. Y si Cristal le gana a la ‘U’, a la ‘U’ le queda ya no los puntos, sí la diferencia de gol a favor. Es un plus que tiene”, empezó diciendo García en “Al Ángulo”.

Luego, el ‘Internacional’ se explayó en su análisis. “Un equipo que tenía una holgura importante en materia de puntos y de goles, cuando solo le quedan los goles y los puntos pueden ser iguales, en una de esas se te chispotea contra Cienciano en Lima o contra Chankas, y vuelves a perder a un punto, hay un empate matemático al final. Mi tesis es es verdad que la ‘U’ juega mejor, es verdad que la ‘U’ está infalible, está en una racha espectacular. Todo eso es cierto, pero también es cierto que un rival de aquí en más, y esto aplica para luego de la fecha FIFA, va a jugar con Cristal, y hasta lo poco que sé de fútbol, Cristal le puede ganar a la ‘U’”.

Qué dijo Michael Succar sobre lo dicho por Pedro García

Michael Succar, otro de los panelistas de “Al Ángulo”, hizo hincapié en que igualmente los dirigidos por Fabián Bustos quedarían bien posicionados. “Si pierde por ejemplo, contra Cristal la ‘U’, y Alianza lo empata y gana todo, por diferencia de gol, la ‘U’ se mantiene arriba”.

Cuáles son los resultados de la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1

Unión Comercio 0-2 Sport Boys

ADT 0-1 Alianza Atlético

Cienciano 1-2 Cusco FC

Alianza Lima 1-1 Melgar

Sporting Cristal 4-1 César Vallejo

Los Chankas 1-0 Garcilaso

Mannucci 1-2 Sport Huancayo

Comerciantes Unidos 0-2 Universitario

Atlético Grau 4-0 UTC

Universitario se mantiene como líder a cuatro jornadas del fin del Torneo Clausura 2024. (Foto: Liga 1 2024)

Cuál es la programación de la fecha 14 del Torneo Clausura

Jueves 17 de octubre:

- Unión Comercio vs Comerciantes Unidos / 13:00 horas de Perú / Estadio Carlos Vidaurre

- Cusco FC vs Los Chankas / 15:15 horas de Perú / Estadio Inca Garcilaso de la Vega

- Sport Huancayo vs Atlético Grau / 19:00 horas de Perú / Estadio IPD Huancayo

Viernes 18 de octubre:

- Sport Boys vs Melgar / 13:00 horas de Perú / Estadio Miguel Grau

- UTC vs Alianza Lima / 15:00 horas de Perú / Estadio Germán Contreras

- César Vallejo vs Cienciano /17:30 horas de Perú / Estadio Mansiche

- Deportivo Garcilaso vs Carlos Mannucci / 20:00 horas de Perú / Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 19 de octubre:

- Alianza Atlético vs Sporting Cristal / 13:00 horas de Perú / Estadio Campeones del 36

- Universitario vs ADT / 19:30 horas de Perú / Estadio Monumental