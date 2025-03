André Carrillo ha vuelto a dar que hablar por sus buenas actuaciones en un campo de juego. Pese a la eliminación de Corinthians en la Fase 3 de la Copa Libertadores, la ‘Culebra’ jugó un gran partido y además anotó un gol ante Barcelona de Ecuador. A propósito de ello, Pedro García, conocido periodista deportivo, recordó el particular cruce de palabras que tuvo con el exAlianza Lima en una entrevista que le realizó hace algunos años.

Pedro García recordó el día que André Carrillo lo ‘encaró’ en plena entrevista: “Tu dijiste que me gustó más la plata”

En su momento, García se mostró muy crítico con la llegada del extremo peruano al Al Hilal. “Tuve una entrevista con Carrillo en vivo, donde me dijo ‘tú dijiste que me gustó más la plata que el fútbol’. Yo dije que Carrillo eligió más la plata que el fútbol, yo lo dije, me hago cargo y lo sigo pensando”, empezó diciendo el periodista en ‘Doble Punta’.

Asimismo, Pedro prosiguió: “Carrillo, frente a mí, me dijo ‘tú dijiste que me gustó más la plata que el fútbol, te voy a explicar’ y mencionó ‘yo no tenía tantas ofertas como ustedes decían, tenía alguna oferta y elegí la que más me convenía’.

Pedro García trabajó durante mucho tiempo en "Al Ángulo".

¿Qué más dijo Pedro García?

Por último, el popular ‘Internacional’ se mostró respetuoso de la manera de pensar de Carrillo, pese a que no la comparte. “Yo lo respeto en su punto de vista, pero pensé que un futbolista en su nivel, de su desequilibrio, con el Mundial que hizo, agarraba un buen equipo”.

André Carrillo le anotó a Barcelona, pero finalmente Corinthians quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images)

Pedro García sobre si el Perú clasificará o no al Mundial 2026: “Con Paraguay soy faltoso”

“Para que Perú sea sexto o séptimo, Perú debe hacer 18 puntos o 16. Tenemos 6 partidos, ganar cuatro te parece mostró, increíble. Imagínate, los tres de Lima, le ganamos a Bolivia, Ecuador y Paraguay. Luego, de los tres partidos de afuera debes ganar uno, escoge uno, Montevideo, Venezuela o Colombia. Dime dónde está tu cuarta victoria”, empezó diciendo el ‘Internacional’ en La Roro Network.

Asimismo, el comunicador hizo hincapié en que es muy complicado lograr la hazaña de clasificar al Mundial. “Hay que aterrizarlo con nombre y apellido. Ya tenemos los tres de Lima. A Paraguay le puedes ganar, le puedes ganar. Bolivia le puedes ganar, digamos que le puedes ganar. Y mira que con Paraguay soy faltoso, porque Paraguay, con Alfaro, capaz que se juega ese día su Mundial. Le ganamos a Venezuela, cuántos puntos hemos hecho si le ganamos a Venezuela y ganamos los tres de Lima. Doce, no alcanza. Por eso digo, es muy complicado, vamos partido a partido”.

Convocados de la selección peruana para las Eliminatorias

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Enríquez.

Defensores: Luis Abram, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Miguel Trauco y Carlos Zambrano.

Mediocampistas: Pedro Aquino, Catriel Cabellos, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Oliver Sonne y Renato Tapia.

Delanteros: Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero, Kevin Quevedo, Bryan Reyna, Edison Flores, Luis Ramos, Andy Polo, André Carrillo y Kenji Cabrera.