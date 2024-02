Tras su salida de Alianza Lima a inicios de diciembre del año pasado, Christian Cueva sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con unos furiosos y polémicos mensajes a través de sus historias. Entre ellos se encontraba uno dirigido directamente al panelista de Al Ángulo, Pedro Gracía, a quien llamaba ‘soplón’. Ahora, el periodista se animó a hablar al respecto por primera vez

Pedro García cuenta su reacción al insulto de Christian Cueva

Las declaraciones de García Corcuera provienen del podcast Pase Filtrado del día de ayer. Aquí le consultaron por el suceso en cuestión, a lo que él respondió que fue divertido.

“Ese día yo estaba tranquilo en mi casa viendo televisión y mi teléfono comenzó a prenderse y era mucha gente que me estaba escribiendo por redes ‘¿qué fue?’, entonces entro a redes y veo el posteo de Cueva, que luego borró”, cuenta Pedro García. “Obviamente, me reí, me pareció divertido porque acá en este mundo creo que picarse no es una buena idea. Si alguien te parcha de determinada manera, caballero, está en su reino, es su página de Instagram, no me puedo meter con eso”.

Pedro García opina que cuando se trata de las redes algo puede no gustarle, pero no por ello se va a ‘picar’. Al fin y al cabo, reconoce que se encuentra en un medio donde es una figura pública, por lo que no puede gustarle a todas las personas. En ese sentido, recalca que Christian Cueva se sintió ‘tocado’ por alguna de sus críticas anteriores y que simplemente llegó el momento en que soltó aquello que tenía guardado.

Pedro García y Christian Cueva se volvieron a encontrar tras incidente

Continuando con sus confesiones sobre el tema, el panelista también revela que tuvo un encuentro con Cueva un tiempo después. “Me lo encontré y hablé con él media hora, de lo más bien”, asegura. “Yo le dije ‘la crítica que te hice estuvo bien, si creo que me excedí con ese comentario adicional, pero la crítica estuvo bien’”.

Asimismo, Pedro García comenta que lo sucedido no es motivo como para quitarle el saludo a alguien y retira que sabe que, debido a sus comentarios, no va a agradarle a todo el mundo. Así pues, deja a entender que él no tendría problema alguno si se volviera a encontrar con el popular ‘Aladino’.

Christian Cueva y su posible reconciliación con Pamela López

Pamela López emprendió un viaje a Ginebra, Suiza, en medio de especulaciones sobre una posible reconciliación con su esposo, el futbolista Christian Cueva, quien se encontraba en Barcelona recibiendo tratamiento médico por una lesión en la rodilla.

Esta coincidencia generó rumores sobre el estado actual de su relación, especialmente después de que López fuera envuelta en un escándalo de infidelidad protagonizado por Cueva.

Magaly Medina, presentadora del programa ‘Magaly TV La Firme’, expresó su sorpresa por la decisión de López de viajar a Europa, especialmente después de que su equipo le ofreciera apoyo para iniciar el proceso de divorcio.

Sin embargo, López comunicó a Medina su decisión de no ofrecer más declaraciones a su producción, lo que llevó a especulaciones sobre un posible acuerdo entre la pareja.

Ante los rumores de reconciliación, Pamela López utilizó Instagram para desmentir cualquier acercamiento con Christian Cueva, afirmando que su viaje tenía propósitos personales y que estaba destinado a disfrutarlo con una amiga íntima.