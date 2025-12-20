A varios días de la salida de Guillermo Enrique de Alianza Lima, continúan apareciendo versiones que buscan explicar su abrupto final en el club. El defensor argentino pasó de tener continuidad a desaparecer del primer equipo, mientras crecían los rumores sobre tensiones internas y un presunto conflicto en el vestuario tras una derrota clave.

Aunque el propio jugador intentó bajar el perfil a los comentarios sobre un cruce con Paolo Guerrero, asegurando que el episodio fue exagerado, la polémica no se disipó. En ese contexto, el periodista Pedro García reveló que una reacción de Enrique tras un mal resultado habría colmado la paciencia dentro del plantel y marcado un antes y un después en su continuidad. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ FRASE HABRÍA MARCADO EL FINAL DE GUILLERMO ENRIQUE EN ALIANZA LIMA?

Pedro García reveló que, según la información que le llegó de manera extraoficial, Guillermo Enrique habría tenido una reacción desmedida tras una derrota de Alianza Lima. El periodista aclaró desde el inicio que no se trata de un dato confirmado, pero sí de una versión que circuló con fuerza en el entorno del club.

“Lo tengo solamente chismeado, no sabido, son cosas diferentes. No voy a vender humo diciendo que yo sé”, precisó antes de dar detalles. Según su relato, el futbolista ingresó muy molesto al vestuario y lanzó insultos al aire, lo que generó incomodidad dentro del plantel. “Me llegó la versión que en cierto partido, Enrique entró asado tras una derrota y mandó a la mie* al aire”, comentó.

García explicó que ese tipo de actitudes suelen provocar reacciones inmediatas. “Cuando esas cosas pasan, hay uno que salta, un intercambio”, añadió, dejando abierta la posibilidad de que las palabras hayan sido dirigidas a más de una persona. Aunque no precisó destinatarios, señaló que esa conducta habría tenido consecuencias directas: “No sé a quién, pero eso lo borró del equipo. No jugó más”.

¿CÓMO ANALIZÓ PEDRO GARCÍA EL MANEJO DISCIPLINARIO EN ALIANZA LIMA?

Antes de referirse puntualmente al caso de Guillermo Enrique, Pedro García comparó la forma en que se maneja la disciplina en el fútbol argentino con lo que ocurre en el Perú. Para el periodista, existe una diferencia clara en la aplicación de sanciones frente a conductas negativas.

“En Argentina te avisan, a la primera y a la segunda, no. A la tercera, chau”, sostuvo, marcando una línea más estricta. En contraste, consideró que en el medio local no se toman medidas firmes. “Acá no hay control, no te botan nunca”, señaló durante el programa ‘Fútbol excitante’.

García remarcó que, desde su punto de vista, la situación de Enrique refleja esa falta de claridad interna. “En Alianza no fue así, no es como en Argentina, donde te botan en cierto punto”, dijo, sugiriendo que el desenlace del argentino no respondió a un protocolo establecido, sino a una reacción puntual ante lo ocurrido en el vestuario, según recoge el diario La República.

¿QUÉ DIJO GUILLERMO ENRIQUE SOBRE SU CRUCE CON PAOLO GUERRERO?

Guillermo Enrique se refirió a su cruce con Paolo Guerrero y negó que el episodio haya tenido la gravedad que se difundió en su momento. En entrevista con ‘En pared’ de TV Perú Deportes, el defensor aseguró que el altercado fue exagerado.

“Justamente sí tuvimos ese cruce, que no fue así como salieron a exagerar los periodistas”, afirmó. Incluso descartó cualquier pelea mayor y explicó que el conflicto quedó resuelto rápidamente. “Agrandaron totalmente eso, pero al siguiente día nos acercamos los dos y hablamos como personas totalmente civilizadas”, agregó.

El argentino destacó que la relación con el delantero nunca se rompió. “Nos dimos un abrazo y al momento nos estábamos cargando otra vez”, contó, y cerró defendiendo la imagen del capitán blanquiazul: “Es una gran persona que yo respeto demasiado en lo futbolístico y en lo personal”.