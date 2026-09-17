La derrota de Alianza Lima ante Universitario sigue dejando secuelas en la interna del club ‘blanquiazul’. Tras confirmarse la partida de Guillermo ‘Billy’ Viscarra a mitad de temporada, nuevos detalles han salido a la luz sobre los motivos reales de su desvinculación. Aunque se especulaba sobre una decisión de la gerencia deportiva, la salida del guardameta boliviano respondió a un quiebre directo con el cuerpo técnico.

El cruce con Pablo Guede que aceleró el adiós del ‘Billy’ Viscarra

Durante la más reciente emisión del programa ‘Vamos Al Var’, el periodista deportivo Pedro García reveló que el seleccionado boliviano no tenía intenciones de abandonar La Victoria. Según el comunicador, la determinación de no contar más con el arquero vino firmada por el director técnico argentino Pablo Guede.

“¿Tú sabías que Guillermo Viscarra se quería quedar? Viscarra se quería quedar y no se quedó, no por culpa de Navarro y Navarro. Porque se peleó con Pablo Guede y, como se peleó con Guede, el profe Guede ya no quiso que se quedara”, apuntó Pedro García.

Con esta revelación, queda descartado que la partida del ‘Billy’ haya sido una decisión de planificación o de la dirección deportiva encabeza por los Navarro, apuntando directamente a un cortocircuito disciplinario o táctico entre el estratega y el jugador.

¿Qué viene para el arco de Alianza Lima?

El conflicto entre Pablo Guede y Guillermo Viscarra no solo derivó en la partida del arquero, sino que obligó a Alianza Lima a mantener a Alejandro Duarte como portero titular que viene de cometer un error garrafal en el Clásico del fútbol peruano ante Universitario que terminó costándole la derrota al cuadro ‘íntimo’ alejándose de los punteros del Torneo Clausura.