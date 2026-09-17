El cortocircuito entre el estratega argentino y Guillermo Viscarra marcó la salida del 'Billy' de Alianza Lima. Pese al deseo del guardameta de quedarse, la decisión del técnico alteró los planes del plantel y desató críticas por la falta de recambio en la portería. (Foto: Alianza Lima Facebook / RPP)
El cortocircuito entre el estratega argentino y Guillermo Viscarra marcó la salida del 'Billy' de Alianza Lima. Pese al deseo del guardameta de quedarse, la decisión del técnico alteró los planes del plantel y desató críticas por la falta de recambio en la portería. (Foto: Alianza Lima Facebook / RPP)
Por Paolo Valdivia

La derrota de Alianza Lima ante Universitario sigue dejando secuelas en la interna del club ‘blanquiazul’. Tras confirmarse la partida de Guillermo ‘Billy’ Viscarra a mitad de temporada, nuevos detalles han salido a la luz sobre los motivos reales de su desvinculación. Aunque se especulaba sobre una decisión de la gerencia deportiva, la salida del guardameta boliviano respondió a un quiebre directo con el cuerpo técnico.

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