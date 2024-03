La selección peruana hizo pesar su favoritismo y venció sin problemas 4-1 a República Dominicana. De esta manera, el equipo dirigido por Jorge Fossati logró su segundo triunfo consecutivo. En este contexto, Oliver Sonne, lateral de la Bicolor, volvió a ser ovacionado por la hinchada peruana una vez que empezó a cambiarse para ingresar al encuentro. Sin embargo, Pedro García, periodista de Movistar, mostró su incomodidad con dicha situación.

Pedro García se indignó por ovación de la hinchada hacia Oliver Sonne: “Si alguien entiende llámeme”

En plena transmisión, el ‘Internacional’ se mostró sorprendido ante lo sucedido. “Perdón que me supere el momento, pero acabo de ver un hecho que me llamó la atención. He visto cosas raras en mi vida, pero lo que acabo de ver no tiene nombre”, señaló el comunicador en Movistar Deportes.

Luego, el periodista añadió: “Salió Sonne, le tiramos toda la buena vibra a Sonne, que le vaya fantástico, que haga una carrera espectacular, que haga goles, que se quede en el Perú, hay que creer en una historia de Sonne que sea muy positiva, ojalá. Sale Sonne de suplente y la tribuna se levanta, fue un estallido. No me lo han contado, lo acabo de ver. Sale el resto de suplentes y casi uno de los últimos que sale es el goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero... ¡Y no lo aplaudieron!”.

Qué más dijo Pedro García sobre Oliver Sonne

Por último, Garcia hizo hincapié en que la hinchada también debió demostrarle su reconocimiento a Guerrero. “Yo no entiendo, si alguien entiende llámeme y cuéntenme, porque yo no puedo. Amar de sobremanera a uno, no significa dejar de querer a otro. ¡No entiendo! Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, perdón por la interrupción”.

Oliver Sonne: ¿Cuál es la edad y estatura del nuevo ídolo del futbol peruano?

Oliver Sonne es un futbolista danés de ascendencia peruana que juega por ahora en el Silkeborg IF de la primera división de la Superliga de Dinamarca. Él nació el 10 de noviembre del 2000 en Herfolge, por lo que tiene 23 años en la actualidad. Recientemente pudo debutar con la selección peruana en la victoria frente a Nicaragua.

De acuerdo con información de Transfermarkt, Oliver Sonne mide 1,87 metros, considerándose uno de los más altos de la selección peruana. Aunque, el jugador que todavía supera al ‘Vikingo de los Andes’ es el portero Pedro Gallese, pues tiene una altura de 1.89 m.

¡No les da un respiro! Así son los intensos entrenamientos de la selección peruana a cargo de Jorge Fossati

Son varios los videos que han circulado y que muestran la intensidad con la que entrena la selección ahora dirigida por Fossati. Sebastián Avellino, preparador físico del comando técnico del uruguayo, motiva constantemente a los futbolistas y les exige que entreguen todo en cada práctica.

En una reciente grabación de Toca y pasa Perú, se ve a Avellino exhortando a los jugadores peruanos a cumplir con un ejercicio muy particular. En este caso, cada uno de ellos debe direccionarse por un lado determinando dependiendo del color que les mencione el preparado físico.

