Christian Cueva se convirtió en uno de los fichajes más importantes del fútbol peruano en 2023. El popular ‘Aladino’ llegó a Alianza Lima generando gran expectativa entre los hinchas blanquiazules. Sin embargo, debido a una lesión, el exToluca no pudo ofrecer lo mejor de su repertorio futbolístico. En este contexto, el volante ha sido punto de críticas en las últimas horas, pues se hizo viral un video en donde se le ve jugando ‘fulbito’ en una cancha de losa. Sobre esta situación opinó Pedro García, periodista de Movistar Deportes.

Pedro García sobre Christian Cueva: “Hoy es un jugador de losa”

En primera instancia, el comunicador se refirió a lo dicho por el técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, quien trató de no darle mayor importancia a las imágenes que protagonizó Cueva. “Lo que dijo para mí fue inteligente porque ante una actitud poco inteligente de Cueva, de jugar ‘pichanga’ con la rodilla mal, le baja los paños, dice ‘todavía no interesa porque no se operó, me da lo mismo si juega fulbito o se va a la playa’, es una manera inteligente de bajar la polémica”, dijo el reconocido analista de fútbol en Al Ángulo.

Luego, García añadió: “Mientras que el ‘10′ de Argentina es campeón del mundo, el ‘10′ de Brasil es un jugador espectacular, el ‘10′ de Uruguay la rompe toda, nuestro ‘10′ juega en la loza. ¿Te das cuenta la actualidad de nuestro ‘10′? Hoy día es un jugador de loza, más allá de que Fossati lo respalde y lo abrace con las palabras, es un jugador de loza”.

Por último, Pedro manifestó su malestar al señalar que es repetitivo lo de Cueva. “No puede ser que estemos discutiendo esto, otra vez una situación de poca inteligencia, no puedo creerlo”.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Christian Cueva?

De otro lado, Diego Rebagliati, panelista de dicho programa, también dio su punto de vista. “¿Está bien que vaya a jugar fulbito? No tengo idea lo que está haciendo Cueva con su vida hace rato. Finalmente no le está faltando a nadie, no está enrolado a ninguna disciplina en este momento. En este caso no me vuelve loco que haya jugado fulbito, me quedo con lo de Fossati, que se opere lo más pronto posible”.

El importante anuncio que hizo Jorge Fossati sobre Christian Cueva

“He llegado un poco tarde es porque estaba reunido con Christian (Cueva). Él ha sido un referente todos estos años de la selección, no está pasando por su mejor momento, por un problema de lesión que va a ser operado y en todo eso tenemos que estar mucho más, cuando precisamente atraviesa un momento complicado”, señaló Fossati hace un par de días para ATV.

Asimismo, el uruguayo añadió: “Qué puedo influir yo en que lo operen bien o no, con que la recuperación... yo qué voy hacer, no soy médico. Es la idea que sea pronto. Y es nuestra preocupación que no está en cancha hace rato y mientras más se demore, su recuperación es perjudicial para la selección”.

Por último, el exUniversitario dio detalles sobre cómo será el plan de trabajo que tendrán con Cueva. “Si ustedes vienen mañana lo van a ver trabajando aquí, la idea es que más allá de la lesión en la rodilla no pierda el resto de su condición física, la idea es cuando tenga que empezar no sea de cero”.

