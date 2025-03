La selección peruana cayó 1-0 ante Venezuela en Maturín y complicó rotundamente sus posibilidades de clasificar al siguiente Mundial. En un partido parejo y peleado, uno de los aspectos que más dio que hablar fue el polémico arbitraje de Cristián Garay, árbitro principal de dicho encuentro. Sobre ello, Pedro García, conocido periodista deportivo, criticó a quienes aseguran que el juez chileno inclinó la cancha en contra de la Bicolor.

Pedro García sobre el polémico arbitraje en el Perú vs. Venezuela: “No nos robaron, no seamos llorones”

García se mostró muy enérgico para defender su postura, la misma que asegura que no hubo ningún ‘robo’. “A veces para comentar un resultado, un rendimiento, un partido, hay que dejar de lado el clamor popular, en este momento se ha instalado la sensación que fue un robo, nos robaron, eso es lo que mucha gente dice, mi viejo con el que vi el partido, me lo dijo, alguna gente que me he cruzado dice ‘el árbitro’, pero esa es un cosa que es un acto de negación, no nos han robado”, empezó diciendo el popular ‘Internacional’ en ‘Vamos al VAR’ de RPP.

Asimismo, García agregó: “Es verdad que alguna pudo ser polémica, alguna que no se televisó, que no se vio, ya lo creo que alguna de Guerrero que no se repitió, fue algo más que creíamos que fue. El árbitro intervino en la del penal, fuimos a la repetición, es polémica, pero también pudo ser foul, la puedes discutir, esa jugada no le cobran a Brasil en el Maracaná, de repente, es una jugada de penal”.

Pedro García trabajó durante mucho tiempo en "Al Ángulo".

¿Qué más dijo Pedro García?

García hizo hincapié en el gol anulado a Perú por supuesta mano de Bryan Reyna. “Luego el gol del empate de cabeza nuestro es una gráfica de lo que somos, es una gráfica de Perú, Carrillo resolviendo solito, poniendo una pelota de gol a la cabeza de Reyna, y en ese momento hace el gol con una carencia técnica que le permite o le impide hacer el gol limpio, choca en la mano, gol, es mano, la repetición lo revela, la cámara me permite saber que la pelota se ensucia en la mano de Reyna”.

Resultados de la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas

Bolivia 0-0 Uruguay

Colombia 2-2 Paraguay

Venezuela 1-0 Perú

Chile 0-0 Ecuador

Argentina 4-1 Brasil

La selección peruana no pudo ante Venezuela y quedó al borde de la eliminación en las Eliminatorias.

