André Carrillo dio que hablar esta semana tras el buen nivel que mostró con Corinthians, pese a la eliminación que sufrió el cuadro brasileño en la Fase 3 de la Copa Libertadores. Sin embargo, el jugador peruano protagonizó una escena bastante emotiva apenas se decretó el final del partido, pues se tumbó en el césped a llorar. En este contexto, Pedro García, conocido periodista deportivo, tuvo polémicas declaraciones sobre dicha situación.

Pedro García sobre imagen de Carrillo sufriendo tras ser eliminado en la Libertadores: “Qué bien que le duela”

“Pobre Carrillo, me enternece cómo sufre por la eliminación de Corinthians, lo vuelvo a querer. Un día que lo critiqué hizo un posteo para mí. Te estoy diciendo la verdad, ¿quieres que te mienta? Estoy haciendo contenido. Estoy haciendo contenido sin mentir”, empezó diciendo García en La Roro Network.

Luego, el popular ‘Internacional’ recordó una particular anécdota con la ‘Culebra’. “No puedo inventarme un tema. Te digo lo que pienso genuinamente. Carrillo no se va a preocupar porque yo lo critique, no yo me preocuparía por algo. Hizo un contenido dedicado a mí, sabes lo que hice yo, puse like. Me vaciló lo que me dijo”.

Por último, García tuvo un comentario bastante irónico sobre lo que vivió Carrillo tras ser eliminado en la Libertadores. “Hoy día lo veo tirado como una me*** por la eliminación, y digo qué bien que le duela, pero no puedo no recordar, que en otro tiempo, pareció, por lo menos por el gesto, que poco le importó. Pareció, dio la sensación”.

Pedro García recordó el día que André Carrillo lo ‘encaró’ en plena entrevista: “Tu dijiste que me gustó más la plata”

En su momento, García se mostró muy crítico con la llegada del extremo peruano al Al Hilal. “Tuve una entrevista con Carrillo en vivo, donde me dijo ‘tú dijiste que me gustó más la plata que el fútbol’. Yo dije que Carrillo eligió más la plata que el fútbol, yo lo dije, me hago cargo y lo sigo pensando”, empezó diciendo el periodista en ‘Doble Punta’.

Asimismo, Pedro prosiguió: “Carrillo, frente a mí, me dijo ‘tú dijiste que me gustó más la plata que el fútbol, te voy a explicar’ y mencionó ‘yo no tenía tantas ofertas como ustedes decían, tenía alguna oferta y elegí la que más me convenía’.

André Carrillo viene siendo figura con Corinthians. (Foto: Getty Images)

¿Qué más dijo Pedro García?

Por último, el popular ‘Internacional’ se mostró respetuoso de la manera de pensar de Carrillo, pese a que no la comparte. “Yo lo respeto en su punto de vista, pero pensé que un futbolista en su nivel, de su desequilibrio, con el Mundial que hizo, agarraba un buen equipo”.

Convocados de la selección peruana para las Eliminatorias

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Enríquez.

Defensores: Luis Abram, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Miguel Trauco y Carlos Zambrano.

Mediocampistas: Pedro Aquino, Catriel Cabellos, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Oliver Sonne y Renato Tapia.

Delanteros: Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero, Kevin Quevedo, Bryan Reyna, Edison Flores, Luis Ramos, Andy Polo, André Carrillo y Kenji Cabrera.