Que Paolo Guerrero respete su contrato y juegue por César Vallejo cada vez es menos probable. Según las últimas informaciones de diversos medios locales, el jugador está buscando la manera de desvincularse del cuadro trujillano, aunque su salida no está confirmada. Debido a ello, son diversas las voces del periodismo que han manifestado su sorpresa. En este contexto, Pedro García, periodista de Al Ángulo, señaló que la imagen de la institución ‘Poeta’ es la más perjudicada en este cambio de opinión del ‘Depredador’.

Pedro García sobre la no llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo: “Es un papelón, la imagen del club está más corroída que nunca”

“De hecho en el contrato entre Paolo Guerrero y la Vallejo se negociaba el tema de seguridad personal y es por obvios motivos. Se sabe que es un jugador con mucho respaldo económico, entonces estaba claro que se le tenía que dar seguridad”, empezó diciendo García en Al Ángulo.

Luego, Pedro añadió: “Si es cierto el tema de la extorsión, me parece perfecto que no quiera jugar, porque primero siempre está la familia. Tu no puedes ir a jugar a un lugar donde tu familia estaría en peligro, es imposible concentrarte en una situación así”.

¿Qué más dijo Pedro García sobre la situación de Paolo Guerrero?

Por último, el popular ‘Internacional’ dijo que la imagen de Vallejo no queda bien posicionada. “También me parece perfecto que en su justo derecho la Vallejo quiera una indemnización, porque esto es un papelón y la imagen de un club que quiso ser potenciada, ahora está más corroída que nunca”.

La crítica de Pedro García sobre Christian Cueva: “Hoy es un jugador de losa”

En primera instancia, el comunicador se refirió a lo dicho por el técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, quien trató de no darle mayor importancia a las imágenes que protagonizó Cueva, en donde se le ve jugando fulbito. “Lo que dijo para mí fue inteligente porque ante una actitud poco inteligente de Cueva, de jugar ‘pichanga’ con la rodilla mal, le baja los paños, dice ‘todavía no interesa porque no se operó, me da lo mismo si juega fulbito o se va a la playa’, es una manera inteligente de bajar la polémica”, dijo el reconocido analista de fútbol en Al Ángulo.

Luego, García añadió: “Mientras que el ‘10′ de Argentina es campeón del mundo, el ‘10′ de Brasil es un jugador espectacular, el ‘10′ de Uruguay la rompe toda, nuestro ‘10′ juega en la loza. ¿Te das cuenta la actualidad de nuestro ‘10′? Hoy día es un jugador de loza, más allá de que Fossati lo respalde y lo abrace con las palabras, es un jugador de loza”.

Por último, Pedro manifestó su malestar al señalar que es repetitivo lo de Cueva. “No puede ser que estemos discutiendo esto, otra vez una situación de poca inteligencia, no puedo creerlo”.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Christian Cueva?

De otro lado, Diego Rebagliati, panelista de dicho programa, también dio su punto de vista. “¿Está bien que vaya a jugar fulbito? No tengo idea lo que está haciendo Cueva con su vida hace rato. Finalmente no le está faltando a nadie, no está enrolado a ninguna disciplina en este momento. En este caso no me vuelve loco que haya jugado fulbito, me quedo con lo de Fossati, que se opere lo más pronto posible”.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.