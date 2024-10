Pedro García, el reconocido periodista deportivo, ha lanzado una dura advertencia para Universitario de Deportes. El analista considera que el equipo crema habría perdido su condición de favorito en el torneo tras perder su último partido por 2-1 ante Sporting Cristal, y que su reciente derrota podría afectarle de alguna manera en sus aspiraciones por quedarse con el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. A continuación, te contamos qué dijo exactamente.

¿POR QUÉ PEDRO GARCÍA CONSIDERA QUE UNIVERSITARIO DE DEPORTES YA NO ES FAVORITO EN LA LIGA 1?

En el programa “Al Ángulo” de Movistar Deportes, Pedro García manifestó que considera que la reciente derrota de la “U” ha sido un golpe tan duro para ellos, que su condición de favorito ahora está en tela de juicio. El periodista destaca que el momento en el que se produjo la derrota, a falta de pocas fechas, puede generar una desestabilización en el equipo, y que ahora su verdadera prueba será reponerse de esta adversidad.

“Yo creo que la ‘U’ ya no es favorito porque las derrotas afectan. Una cosa es perder con Cristal 2-0, 3-0, en la fecha 6 cuando queda todo por delante, y otra es cuando te meten un golpe a poco de terminar. Ese golpe mientras te sobas, te desacomoda. Y le puede pasar a cualquier equipo. Y la grandeza de la ‘U’ ahora será cómo me reacomoda de este gran golpe”, comentó.

En este contexto, Pedro García también indicó que la derrota ante los celestes ha revelado las debilidades de los cremas. A pesar de que el marcador fue ajustado, el partido demostró que Cristal fue superior y expuso las vulnerabilidades que hasta ahora no se habían evidenciado en el equipo crema.

“De repente no fue tan amplio el resultado (ante Sporting Cristal), pero el partido qué le dijo a la ‘U’. El partido le dijo: ‘Oye, nos superaron, fueron mejores que nosotros’. (...) Sporting Cristal demostró la vulnerabilidad de la U y la vulnerabilidad de la U no había sido demostrada, y para lo que viene me parece un punto importante”, señaló.

🎙️ @PedroEloyG: "Yo creo que la U ya no es favorito porque las derrotas afectan. Una cosa es perder con Cristal 2-0 3-0 en la fecha 6 cuando queda todo por delante, y otra es cuando te meten un golpe a poco de terminar. Ese golpe mientras te sobas, te desacomoda. Sporting Cristal… pic.twitter.com/0uAzpNmS0d — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 25, 2024

Por otro lado, respecto a los próximos y últimos partidos de la “U” en el Torneo Clausura, que son contra Cienciano y Los Chankas, Diego Rebagliati, compañero de García, señaló que es complicado asegurar que los próximos rivales competirán contra la “U” de la misma manera que lo hizo Sporting Cristal.

“No sé si el resto de equipos esté en capacidad de hacer lo que hizo Cristal. Mucho más fácil es plantearlo en la pizarra que llevarlo a la práctica. (...) Cienciano no sé si es un equipo que está preparado para hacer ese partido 90 minutos. Quizás lo puede hacer Los Chankas por la ventaja de la altura. Pero creo que el camino se los mostraron”, sostuvo.

¿CUÁNDO SON LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Cienciano en el Estadio Monumental “U” Marathon este domingo 27 de octubre a las 6 pm (hora peruana).

Posteriormente, los cremas enfrentarán por la última fecha del Torneo Clausura 2024 a Los Chankas en Andahuaylas el próximo 3 de noviembre a las 3 pm (hora peruana), el cual promete ser una verdadera final.

¿QUÉ DEBE OCURRIR PARA QUE UNIVERSITARIO Y ALIANZA LIMA SE ENFRENTEN EN UNA FINAL EN ESTE 2024?

Actualmente, Universitario de Deportes es el campeón del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto y se ubica en lo alto de la Tabla del Acumulado, por lo que ya tiene un boleto asegurado a la final de los Play-Offs.

Para que Alianza Lima puede enfrentarse a su clásico rival en la instancia final del campeonato peruano, deberá ganar el Torneo Clausura 2024 y ubicarse entre las dos primeras posiciones del Acumulado. En caso de que no logre este último aspecto, deberá vencer en una semifinal al segundo lugar del Acumulado, para así poder encontrarse con sus ‘compadres’ en la final.