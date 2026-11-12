El camino de Universitario de Deportes hacia el título del Torneo Clausura se complicó después de dejar escapar puntos en casa frente a CD Moquegua. El resultado no solo modificó sus posibilidades de quedarse con el segundo campeonato de la temporada, sino que también abrió interrogantes sobre el rendimiento del equipo dirigido por el comando técnico crema. En ese contexto, el periodista Pedro García compartió un análisis sobre las dificultades que, a su juicio, están condicionando al conjunto estudiantil.

Pedro García identifica el problema que complica a Universitario

Durante su participación en el programa de YouTube Doble Punta, el comunicador consideró que Universitario debería prestar menos atención a lo que hagan sus rivales directos y enfocarse en recuperar su propio nivel. Sporting Cristal y Sport Huancayo también forman parte de la disputa, pero García entiende que la principal preocupación de los merengues está dentro de su propio funcionamiento.

“La mirada que tengo de la ‘U’ es que no se preocupe mucho del rival, sino de la misma ‘U’”, manifestó. Además, advirtió que el cuadro de Ate experimentó un retroceso futbolístico en las últimas presentaciones, al pasar de mostrar un juego convincente a cometer equivocaciones que terminan perjudicándolo.

Los errores defensivos que encendieron las alarmas

Uno de los aspectos que más llamó la atención del periodista fue la facilidad con la que Universitario concedió situaciones favorables a sus adversarios. Para explicar su postura, hizo referencia a las acciones individuales que terminaron influyendo en los resultados recientes del equipo.

Entre los episodios mencionados aparecieron el penal cometido por Jorge Murrugarra y el error de Caín Fara frente a CD Moquegua. García cuestionó ambas intervenciones y sostuvo que fueron equivocaciones que terminaron facilitando el trabajo del rival. También recordó una infracción dentro del área que favoreció a Sport Boys en una jornada anterior, a la que calificó como una acción innecesaria.

“La ‘U’ se está haciendo goles solo”: la contundente conclusión

Al comparar el presente de los tres equipos que pelean por el Clausura, el comunicador volvió a poner énfasis en las dificultades defensivas de Universitario. Su observación apuntó a que los cremas no necesariamente están siendo superados por una mayor capacidad de sus contrincantes, sino que sus propias desconcentraciones están teniendo consecuencias en momentos determinantes.

“¿Quién llega mejor entre Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo?”, planteó durante el análisis. Luego, respondió con una crítica directa: “Al que le están haciendo goles coj... es la ‘U’”. Finalmente, resumió su postura con una frase que retrata su preocupación por el equipo: “La ‘U’ se está haciendo goles solo, no llega mejor”.

¿Universitario preferiría enfrentar a Sporting Cristal en semifinales?

García también abordó un escenario que podría presentarse en la definición del campeonato: el rival que Universitario tendría que enfrentar si termina disputando las semifinales. Desde su perspectiva, el conjunto crema podría encontrar más conveniente una llave contra Sporting Cristal que una serie frente a Sport Huancayo, especialmente por las condiciones geográficas y deportivas de cada alternativa.

El periodista explicó que jugar en Huancayo implicaría afrontar una preparación particular debido a la altura y a las dificultades que representa visitar a un equipo acostumbrado a esas condiciones. “Huancayo significa quedarte una semana a vivir allá para preparar la primera semifinal en un escenario de altura donde Huancayo no pierde hace una vida”, comentó. En contraste, consideró que una eliminatoria ante los celestes permitiría disputar ambos encuentros en Lima, con escenarios como el Alberto Gallardo o el Estadio Nacional. “Yo creo que la ‘U’ desea no jugar en Huancayo”, concluyó, al señalar que una semifinal limeña ofrecería un contexto más favorable para los intereses del cuadro merengue.