Por Redacción EC

El camino de Universitario de Deportes hacia el título del Torneo Clausura se complicó después de dejar escapar puntos en casa frente a CD Moquegua. El resultado no solo modificó sus posibilidades de quedarse con el segundo campeonato de la temporada, sino que también abrió interrogantes sobre el rendimiento del equipo dirigido por el comando técnico crema. En ese contexto, el periodista Pedro García compartió un análisis sobre las dificultades que, a su juicio, están condicionando al conjunto estudiantil.

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