Todo va quedando listo para que se dispute la última jornada doble de las Eliminatorias. De esta manera, con su visita a Uruguay y recibiendo a Paraguay en Lima, la selección peruana cerrará estas clasificatorias. Por ese motivo, los rumores sobre quién será el nuevo entrenador de la Bicolor cada vez suenan más fuertes. En este contexto, Pedro García, reconocido periodista deportivo, sorprendió al dar el nombre de un estratega que viene teniendo un gran presente a nivel internacional.

El popular ‘Internacional’ reveló que Néstor Gorosito tiene grandes chances de convertirse en el nuevo técnico de la ‘Blanquirroja’, siempre y cuando Alianza Lima siga avanzando en la Copa Sudamericana 2025. Es más, aseguro que dicha decisión sería lógica basándose en los últimos antecedentes.

“A los que le va bien en equipo grande, van a la selección”, dijo García para argumentar la postulación de Gorosito a la Bicolor. Además, indicó que esta situación se repitió con técnicos como Jorge Fossati, Ricardo Gareca, Juan Carlos Oblitas y Julio César Uribe.

“Si Alianza Lima sigue progresando (en Copa Sudamericana), el técnico (de la Selección) seguramente será Gorosito”, resaltó García, quien también indicó que no sería la primera vez que suceda este tipo de transición para un estratega que es exitoso en el fútbol peruano.

Néstor Gorosito llegó este año a Alianza Lima tras dirigir en Argentina. (Foto: AFP)

Resultados de la jornada 16 de las Eliminatorias

-Bolivia 2-0 Chile (FINALIZADO)

- Uruguay 2-0 Venezuela (FINALIZADO)

- Argentina 1-1 Colombia (FINALIZADO)

- Brasil 1-0 Paraguay (FINALIZADO)

- Perú 0-0 Ecuador (FINALIZADO)

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias

Uruguay - Perú | 04/09/25 | 6:30 p.m.

Colombia - Bolivia | 04/09/25 | 6:30 p.m.

Paraguay - Ecuador| 04/09/25 | 6:30 p.m.

Argentina - Venezuela | 04/09/25 |6:30 p.m.

Brasil - Chile | 04/09/25 |7:30 p.m.

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias

Ecuador - Argentina | 09/09/25 |6:00 p.m.

Perú - Paraguay | 09/09/25 |6:30 p.m.

Venezuela - Colombia | 09/09/25 |6:30 p.m.

Bolivia - Brasil | 09/09/25 |6:30 p.m.

Chile - Uruguay | 09/09/25 |6:30 p.m.

(Todos los partidos en hora peruana)

Qué son las Eliminatorias Sudamericanas

Las eliminatorias sudamericanas son un torneo clasificatorio organizado por la CONMEBOL, en el que las selecciones nacionales de Sudamérica compiten por un cupo para participar en la Copa del Mundo. Se juega a lo largo de varios años y cada equipo se enfrenta contra todos los demás en partidos de ida y vuelta. Es considerado uno de los procesos más exigentes del mundo debido al alto nivel competitivo de las selecciones, la variedad de estilos de juego y las difíciles condiciones geográficas que implica jugar en diferentes países del continente.

Además de ser una fase clasificatoria, las eliminatorias sudamericanas suelen tener un fuerte componente emocional y pasional, ya que muchos de los enfrentamientos son clásicos regionales con historia y rivalidad. Los partidos se disputan en estadios llenos, bajo condiciones climáticas y altitudes muy variables, lo que añade dificultad al rendimiento de los equipos.